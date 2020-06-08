صفحات «شاعر المليون» تتزين بحوارات وقصائد جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عن أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، صدر، مطلع الشهر الجاري، العدد 161 من مجلة «شاعر المليون»، الذي يسلط الضوء على العديد من القضايا الراهنة، وأبرزها الواقع الثقافي في ظل أزمة «كورونا»، ودور الحركة الثقافية في تجاوزها.

وسلطت افتتاحية العدد، الضوء على جهود الإمارات في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أعلنت منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا المستجد عن برامج عدة، عبر سعيها لإثراء قائمة مبادراتها الرقمية التي تتفاعل مع المحيط من حولها، وتجعل الناس أقرب إلى المعرفة في الظروف الحالية، التي تفرضها إجراءات الوقاية والالتزام التام بها.

وفي استطلاع موسّع توقّع عدد من الشعراء والمثقفين أن يتعافى المشهد الثقافي، وأن ينشط بشكل أكبر من السابق خلال الأيام المقبلة، أملاً في تجاوز مرحلة الوباء وما نتج عنها من تأخر في الأنشطة الأدبية والثقافية العامة.

وفي استطلاع آخر، تحدث عدد من الشعراء عن القصائد المتميزة التي تابعوها في الموسم التاسع من برنامج «شاعر المليون»، وأكدوا أنها جعلته واحداً من أبرز مواسم المسابقة.

وقالوا إن تناول تلك القصائد لموضوعات إنسانية ووطنية، دليل على تأثير ودور القصيدة الشعبية، وحضورها المميز في المشهد الخليجي.

واشتمل العدد في أبوابه الثابتة على أخبار متنوعة لأنشطة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تغطي عدداً من المبادرات والورش والنقاشات التي بحثت في واقع المشهد الثقافي في الإمارات والعالم. إلى جانب عدد من الأخبار عن إصدارات أكاديمية الشعر، منها «ديوان أمير الشعراء الموسم الثامن»، ومجموعة شعرية بعنوان «صوت أسمر» للشاعر العراقي عبدالمنعم الأمير، كما ضم العدد قصائد لشعراء متميزين شاركوا في برنامجَي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء».

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