«الفجيرة الثقافية» تحتفل برصيد 3 عقود

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الشاعر خالد الظنحاني، أن الجمعية تدخل عامها الـ30، برصيد كبير من الإنجازات، مشيراً إلى أن الجمعية، التي انطلقت في 30 مايو عام 1990، نجحت في تقديم نفسها كمنبر ثقافي واجتماعي مهم على الساحة، وحاضنة لمختلف المواهب الأدبية والإنسانية.

وأضاف الظنحاني أن جمعية الفجيرة تعمل وفق خطط استراتيجية متميزة في خدماتها الشاملة، تهدف لمواكبة آخر التطورات في المجالين الثقافي والاجتماعي، مشيراً إلى أن «الفجيرة الثقافية» ستواصل، بما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية، وما تمتلكه من إمكانات وكفاءات، في قيادة العمل الثقافي والاجتماعي والتطوعي نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز.

وأوضح أن حصاد الجمعية، في عام 2019، ازدان بـ239 فعالية. وتابع: «احتلت الجمعية، خلال العقود الثلاثة الماضية، مكانة بين مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، من خلال فعالياتها المتنوعة، والتي بلغت في العامين الأخيرين 467 فعالية».

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