لوحة ظهرت في مكتب ولي العهد السعودي تشغل رواد "التواصل"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي



أثارت اللوحة الفنية التي ظهرت في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عن بعد عبر الاتصال المرئي، يوم الثلاثاء الماضي، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. متسائلين عن مصدرها ومن قام برسمها.

وكشف الفنان السعودي زمان جاسم انه صاحب اللوحة عبر تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" قال فيها: "شرف وسعادة بالغة أن تكون إحدى لوحاتي معلقة في فضاء فيه سيدي سمو ولي العهد، الله يحفظك". كما أوضح في تصريحات صحفية،أنه رسمها في عام 2017 ، ورغم ردود الفعل الإيجابية التي وجدتها، لم يتوقع أن تصل إلى مكتب ولي العهد، معربا عن فخره بهذا الأمر. وأشار أن فكرة اللوحة مستلهمة من الواقع، بينما يحمل الحرف العربي فيها شعور موسيقي، ويجسد كلمة "سلام" التي تتكرر في معظم اعماله.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نشرتها الفنانة السعودية لولوة الحمود، وقالت فيها: " ‏بعد أن اقتنيت أعمالي من متاحف ومؤسسات عالمية عرفت أن لا شيء يضاهي نجاحك في وطنك، وتقدير الدولة لفنك، كم أنا فخورة بلوحتي في مكتب سمو ولي العهد".

وأوضح وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، في تغريدات له، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه منذ عام 2013 بأن تكون في مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيد سعودية. مؤكدا أن ولي العهد هو الداعم الأول للفنانين والمثقفين.

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