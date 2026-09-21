ولي العهد السعودي يُعزي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه اللّه، في وفاة المغفور له بإذن اللّه تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم وإلى عموم آل مكتوم الكرام أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".