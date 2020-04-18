مهرجان مونترو لموسيقى الجاز: نأسف ونلتقيكم في 2021

المصدر: جنيف ■أ.ف.ب

أعلن مهرجان مونترو الشهير لموسيقى الجاز، أمس، إلغاء نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يُلغى فيها منذ عام 1967.

وقال المنظمون «يؤسف مسؤولي مهرجان مونترو لموسيقى الجاز الإعلان أن نسخة هذا العام التي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 3 - 18 يوليو 2020، قد ألغيت».

وكان من المقرر أن يشارك في نسخة 2020 من المهرجان الذي «سيؤجل برنامجه جزئياً إلى دورة العام المقبل التي تُقام من 2 - 17 يوليو 2021»، ليونيل ريتشي وبريتاني هاورد وليني كرافيتز وبلاك بوماز.

وأعلنت الحكومة السويسرية، أول من أمس، أنها ستبدأ تدريجياً تخفيف بعض الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لكنها شدّدت على أن معظم إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ستبقى على حالها.

وجاء في بيان للمنظمين: «أصبح من المستحيل بالنسبة إلينا التفكير في إقامة حدث على مستوى مهرجان مونترو لموسيقى الجاز في يوليو المقبل»، مشيراً إلى إلغاء مهرجانات أخرى أيضاً في أنحاء سويسرا.

وأصبح مهرجان مونترو الذي يُقام في المدينة السويسرية الواقعة على ضفاف بحيرة جنيف، خلال السنوات الـ50 الأخيرة، نقطة جذب لأسماء كبيرة ونجوم صاعدة على حد سواء.

- المهرجان ينظم في المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة جنيف.

- المنظمون: «من المستحيل التفكير في إقامة الحدث».