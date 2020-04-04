«#الثقافة_عن_قرب».. متاحف ومعارض وموسيقى تزورك في البيت

المصدر: أبو ظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مبادرة «#الثقافة_عن_قرب» على المنصات الرقمية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على مشاركة المحتوى الثقافي والفني على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق المتاحف والمعارض والصالات الفنية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

بدور القاسمي: - «الإمارات تمتلك بنية تحتية ثقافية قوية». نورة الكعبي: - «المحتوى الفني إيجابي بطبعه، ونحن نحتاج إلى بث الإيجابية والطمأنينة».

وحققت المبادرة، منذ إطلاقها، تفاعلاً كبيراً من عدد من الفنانين والمثقفين، ووصلت المشاركات إلى الآلاف في شتى صنوف الآداب والفنون.

الكعبي: تكيفنا مع المتغيرات

في السياق نفسه، شاركت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في المجلس الثقافي عن بُعْد مع الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، حيث تناول الحوار المبادرات الثقافية الرقمية التي أطلقت في الدولة، خلال الفترة الماضية، ودورها في استمرار المشهد الثقافي بالعالم الافتراضي.

وقالت الكعبي إن «القطاع الثقافي استطاع التكيف مع المتغيرات الطارئة، التي حدثت في الفترة الأخيرة، من خلال استثمار المحتوى الثقافي الرقمي في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، عبر مبادرات نوعية على المنصات الرقمية».

وأشارت الكعبي إلى أن المحتوى الفني إيجابي بطبعه، إذ يجذب مختلف شرائح المجتمع، ونحن نحتاج إلى بث الإيجابية والطمأنينة.

بدور القاسمي: الإمارات أثبتت جاهزيتها

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة عاصمة عالمية للكتاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «كلمات»، إن الإمارات «أثبتت جاهزيتها في توفير بنية تحتية ثقافية قوية، مكونة من جميع أطياف المجتمع لكل ما يتعلق بالكتاب والثقافة، ما أسهم بالظهور السريع للعديد من المبادرات لتشجيع المواطنين والمقيمين للاستعانة بالكتاب كأفضل جليس».

وأضافت القاسمي: «تعكس مبادرة (الثقافة عن قرب)، التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، اهتمام الدولة بتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي من الجميع، وتعزيز القيم والمفاهيم الثقافية في المجتمع. وهذا الحراك الثقافي، الذي انتقل بسرعة إلى الفضاء الرقمي، يعزز دور الإمارات في بناء جسور تواصل مع كل الثقافات المختلفة عبر العالم، خصوصاً أن التكنولوجيا الحديثة بكل أدواتها العصرية سهلت عملية التفاعل الثقافي، ومنحتنا فرصة كبيرة للسلام والتفاهم بين شعوب العالم المختلفة».

سلطان القاسمي: أسلوب تفاعل جديد

من جهته، قال الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة، إن «مبادرة الثقافة عن قرب، هي أسلوب تفاعل جديد مع المحتويات المتعددة للفنون الجميلة في الإمارات. هناك الكثير من الأعمال الفنية التي لم تعرض للعامة وتوجد في المنازل، وأخرى في المكاتب، أو في المستودعات، والآن بإمكاننا أن نعرضها لغيرنا، لكي نقوم بإثراء ثقافتنا ومجتمعنا».

عطايا: إبقاء الجمهور مطلعاً

من جهتها أكدت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: أن الهيئة حريصة على تعزيز علاقتها بمختلف أفراد المجتمع الإماراتي، وتنويع أساليب التواصل معهم في ظل الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، مشددة على أن التحدي الذي نعيشه جميعاً، يعتبر فرصة لإعادة النظر في آليات التواصل، وابتكار سبل جديدة».أبوظبي ■الإمارات اليوم

هالة بدري: دعمنا غير محدود

أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بمبادرة «الثقافة عن قرب»، التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مؤكدةً أن «دبي للثقافة» ستواصل دعمها لهذه المبادرة التي من شأنها أن تثري ثقافة أفراد المجتمع، خصوصاً أثناء التزامهم بالبقاء في بيوتهم، فضلاً عن توفيرها منصة مبتكرة لتفاعل المبدعين من شتى أنحاء العالم عبر تقديمهم أعمالاً إبداعية ذات طابع إنساني. وقالت: «من واجبنا الإسهام مع غيرنا في العمل على أن نبقي الثقافة في متناول جميع أفراد المجتمع وقريبة منهم، كقرب أفراد الأسرة الواحدة من بعضهم بعضاً هذه الأيام. وهذا ما ترمي إليه مبادرة (الثقافة عن قرب) التي نوليها دعماً غير محدود، مسخّرين لها جميع منصاتنا المتنوعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي».

- «المبادرة» حققت تفاعلاً كبيراً من الفنانين والمثقفين، ووصلت المشاركات إلى الآلاف.