جولة مصورة عبر الإنترنت لمعرض «انتماء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديمه جولة مصورة بالفيديو عبر الإنترنت لمعرض «انتماء»، الذي أقيم خلال الفترة الماضية ضمن «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن، وقدم سلسلة أعمال وإبداعات فنية، وأربعة أعمال تكليف جديدة، تحمل توقيع فنانين ناشئين من دولة الإمارات، وتجسد سعيهم لاستكشاف موضوعات الهوية في عصر العولمة، وملامح «الهوية العالمية» التي يُبلورها المجتمع كل يوم في ظل تقدّم التكنولوجيا.

ويعد معرض «انتماء» سادس المعارض التي نظمتها المنصة، بالتعاون مع رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث تقود تالا نصار، أول المُنتسبين لبرنامج «ديفيد ويب» لزمالة المتاحف، الجولة المصورة بالفيديو، الذي يضم مشاهد الأعمال الفنية والقصائد المشاركة، إضافة إلى عرض مقتطفات شعرية.