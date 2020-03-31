«أساطير في قادم الزمان».. «إنيمي» سعودي في اليابان

المصدر: الرياض - الإمارت اليوم

أعلنت شركة «مانجا للإنتاج» السعودية، التابعة لمؤسسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سوميتومو» لبثّ مسلسل الأنيمي السعودي «أساطير في قادم الزمان» عبر محطات «جاي-كوم» اليابانية التابعة للمجموعة. وجرى التوقيع إلكترونياً عن بعد، بحضور ممثّلين من الشركتين في الرياض وطوكيو. وسيبدأ بثّ المسلسل إلى الجمهور الياباني في السبت الرابع من أبريل الجاري. وستتولى شركة «أسميك آيس» التابعة لمجموعة «سوميتومو» بموجب الاتفاقية الجديدة توزيع المسلسل المحلي في اليابان والعالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مانجا للإنتاج»، الدكتور عصام بخاري: «يسعدنا التعاون مع مجموعة سوميتومو اليابانية العريقة بهدف تصدير الثقافة والإبداع السعودي إلى اليابان والعالم، عبر تسليط الضوء على تراثنا وقصصنا السعودية والعربية». ويُعتبر مسلسل «أساطير في قادم الزمان» السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية «أنمي» الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع استوديو «توئي أنيميشن»، الذي يُعتبر من أعرق الاستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة. وتدور أحداث المسلسل المُكوّن من 13 حلقة في المستقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية، ومن الجزيرة العربية، التي تناقلها الناس منذ القدم، والتي ترويها الجدة (أسماء) لأحفادها وقطهم الآلي (أنيس)، مُقدّمة لهم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية. ويُعتبر المسلسل نافذة على التاريخ، يربط أطفالنا بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّف الأطفال بتقنيات المستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم، وبدأ بثه من يناير.

الجدة أسماء تروي لأحفادها وقطهم الآلي (أنيس) الحكايا وحِكَم الماضي.