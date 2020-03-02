الهيئة العربية للمسرح تصدر «دائرة التمثيل البغدادية»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تشهد أيام الشارقة المسرحية، التي انطلقت دورتها الـ30 مساء أول من أمس، كتباً تتناول جهود النخبة المسرحية العربية التي أثرت التجربة، وخلّقت حراكاً لافتاً.

وأصدرت الهيئة العربية للمسرح كتاب «دائرة التمثيل البغدادية في توصيف مفهوم الإنسان الممثل وأدائه المتجدد»، للفنان المسرحي العراقي الراحل قاسم محمد، والذي يعد دراسة غنية في قراءة لتجربة قاسم محمد، أعدها الباحث والناقد المسرحي السوداني الدكتور يوسف عيدابي، بمشاركة الفنانة خالدة مجيد، وهي زوجة الراحل قاسم محمد.

ويضم الكتاب الذي جاء في 140 صفحة صوراً وثقت مسيرة قاسم محمد داخل العراق وخارجه، مع نشر سيرته الذاتية الحافلة بالثراء الإبداعي.

ومما جاء في كلمة الناشر، أن الكتاب «يمثل اهتماماً كبيراً بتوسيع دائرة نشر مفاهيم نظرية من عالمنا لمسرحيين اجتهدوا في صياغة مفاهيم وأساليب من خبرة واقعنا... بل ويمكن أن نصل بها إلى طريقة ومنهج (محلي) في الحيز المسرحي العربي، مستفيدين بالطبع من الآخر الذي أفلح في صب قوالبه في مجتمعه وبلغته، طمعاً في أن نجد أيضاً نحن لغتنا الخاصة بنا في التمثيل والإخراج والكتابة والسينوغرافيا والتقنيات ذات الخصوصية البيئية التراثية».

- قراءة في تجربة المسرحي العراقي الراحل قاسم محمد.