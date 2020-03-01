«فنان العرب» يشدو في ختام «الفجيرة الدولي للفنون»

المصدر: الفجيرة - وام

بحفل أحياه فنان العرب محمد عبده على مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة، اختتمت الليلة الماضية فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بنسخته الثالثة.

واستمتع الجمهور بباقة من أغنيات محمد عبده الشهيرة والمحببة، والتي تنوعت بين القديم والحديث.

وأعرب المطرب السعودي عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الكبير الذي يعد حدثاً فنياً وثقافياً كبيراً جمع كل أنواع الفنون على أرض واحدة، ما أتاح له فرصة اللقاء بمحبيه الذين جاءوا من مسافات بعيدة.

من جانبه، قال مدير عام مهرجان الفجيرة الدولي للفنون محمد سيف الأفخم: «على مدى تسعة أيام عاشت الفجيرة ليالي من المتعة والسهر حافلة بفنون الموسيقى ومسرح المونودراما والاستعراضات الشعبية والحفلات الغنائية والتراثية والمعارض من مختلف أنحاء العالم والتي لاقت استحسان وإعجاب أعداد كبيرة من زوار المهرجان من العائلات والأسر الإماراتية والعربية والسياح الأجانب الذين شكلوا حضوراً لافتاً». ورفع الأفخم أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على رعايته الكريمة للمهرجان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمه المستمر.

وعبر عن شكره لأعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية الذين لم يدخروا جهداً في سبيل توفير كل الإمكانات التي ساهمت في انجاح فعاليات المهرجان التي تليق باسمه وسمعته العالمية، موضحا أن المهرجان استضاف أكثر 700 شخص من 60 دولة.

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أيام تواصلت فيها فعاليات المهرجان الذي استضاف 700 شخص من 60 دولة.