«لايبتسيج للكتاب» يركّز على أدب 10 دول

المصدر: لايبتسيج - د.ب.أ

يعتزم معرض لايبتسيج للكتاب، شرقي ألمانيا، التركيز في نسخته المقبلة على أدب جنوب شرق أوروبا بدلاً من التركيز على أدب دولة بعينها.

ولن تكون هناك دولة ضيف شرف لمعرض العام الجاري على عكس السنوات الماضية، بل ستركز أعمال المعرض الذي سيحمل عنوان «أرض مشتركة» على تقديم أدب هذه المنطقة من أوروبا للجمهور الألماني في الفترة بين 2020 و2022.

وسيركز المعرض على أعمال 10 دول من جنوب شرق أوروبا، هي ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وكرواتيا ومونتينغرو ورومانيا وصربيا وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا.

وسيقام المعرض في الفترة بين 12 - 15 مارس المقبل، ويتوقع المنظمون مشاركة نحو 2500 جهة عرض من 51 دولة.

وقال مدير المعرض، عن برامج دور النشر، أوليفر تسيله: «لا يوجد ربيع بمثل هذه القوة في كل عام». وستنظم في المعرض نحو 3700 ندوة لـ3600 ضيف في 500 مكان في أرض المعرض وفي مدينة لايبتسيج.

وذكر تسيله أن المعرض سيركز على التشجيع على القراءة «فكل شيء يبدأ بمهارات القراءة»، مشيراً إلى أنها المفتاح نحو التعليم.

وأوضح أن أكثر من 500 ندوة ستركز على التشجيع على القراءة.