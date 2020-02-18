انطلاق «خلوة الكتابة الإبداعية» بمشاركة نخبة من الكتّاب الشباب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة عاصمة عالمية للكتاب، أول من أمس، أعمال برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية» الذي تنظمه مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، وتستضيف خلاله الكاتب الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الليبية نجوى بن شتوان، بهدف تدريب نخبة من الكُتاب الشباب على أساليب كتابة مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في الإمارات والمنطقة.

ووجهت الشيخة بدور خلال كلمتها الافتتاحية لانطلاق البرنامج الذي يقام بالتزامن مع احتفالات الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، رسالة إلى الكتاب المشاركين، قالت فيها: «إن الكتابة تجربة رائعة وممتعة ومتعبة ولكنها ضرورية، والقلم صديق رغم أنه يكون عنيداً بعض المرات، ولكنه صديق يستحق المجالسة ويستحق الوقت الذي نقضيه معه».

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «نود التأكيد بأن الشارقة هي بيتكم الثاني، وهي حاضنة للمبدعين في جميع المجالات، خصوصاً الكتابة، لأن طموحنا كبير في إحياء عصر النهضة الثقافية والعلمية والأدبية في عالمنا العربي، وطموحنا لن يتحقق إلا بوجودكم أنتم وبوجود أقلامكم وخيالكم، وإصراركم على العطاء المستمر، أتمنى لكم وقتاً ممتعاً، وهادئاً».

من جانبها، رحبت مجد الشحي مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، خلال كلمتها، بالكتاب المشاركين، وكشفت الرؤية التي تنطلق منها المبادرة في تنظيمها للبرنامج، بقولها: «إن برنامج (خلوة الكتابة الإبداعية) جاء ليجمع اثنين من كبار الأدب العربي، مع نخبة من الكتّاب الشباب، الذين يكتبون مشوار مشروعهم الأدبي والإبداعي عاماً تلو آخر، ليثري هذا الجمع تجربتهم ضمن خطوة جديدة لإغناء المكتبة العربية بإصدارات جديدة، ودعم تجارب واعدة تستحق الاحتفاء والتوجيه والمساندة».

وأشارت الشحي إلى أن البرنامج يقام بالتعاون مع (مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب)، وبدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، ويعبّر عن رؤية مبادرة (ألف عنوان وعنوان) الساعية إلى دعم تجارب الكتاب الشباب، وتشجيع إصدار المؤلفات الإماراتية والعربية، وتوفير فرص جديدة أمام قطاع النشر والتأليف، عبر تجاوز الكثير من تحديات صناعة الكتاب في العالم العربي.

بدور القاسمي:

• «الكتابة تجربة رائعة وممتعة ومتعبة ولكنها ضرورية، والقلم يستحق الوقت الذي نقضيه معه».

• تدريب الكُتاب الشباب على كتابة مبتكرة تثري المحتوى المعرفي.