الرباط تستضيف جائزة الشارقة للإبداع العربي

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تستضيف العاصمة المغربية الرباط فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي، في دورتها المقبلة التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل. وأكد رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، خلال لقائه وزير الثقافة والشباب المغربي في الرباط، الحسن عبايبة، أن الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومبادراته بدعم المبدعين والمثقفين في الوطن العربي والعالم من شأنها تعزيز الروابط والتقارب بين الشعوب، ما جعل الشارقة حاضرة بشكل دائم على خارطة الوطن العربي والعالم، عبر فعاليات وبرامج ثقافية متنوعة.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والشباب المغربي عمق العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، مثمناً جهود الشارقة في دعم الثقافة والمبدعين بمختلف مجالات الثقافة، ما جعل للإمارة حضوراً لافتاً في الساحة العربية والدولية. وافتتحت دار الشعر بتطوان ليالي الشعر، مساء أول من أمس، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، بمشاركة عدد من الشعراء العرب والمغاربة، والشاعر الكولومبي خورخي طوريس ميدينا.

وتتواصل ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب، وهي الليالي التي تنظمها دار الشعر بتطوان منذ أربع سنوات، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والشباب في المغرب ودائرة الثقافة في الشارقة.

- دار تطوان افتتحت ليالي الشعر في معرض الكتاب بمدينة الدار البيضاء.