السعودية: محمد حسن علوان رئيساً لهيئة الأدب والنشر والترجمة

المصدر: الرياض - رويترز

عينت وزارة الثقافة السعودية الروائي محمد حسن علوان الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب والنشر والترجمة التي أعلنت المملكة عن تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة.

ولد علوان في الرياض عام 1979 وحصل على بكالوريوس نظم معلومات ثم ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في التسويق الدولي. أصدر خمس روايات وفاز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2017 عن رواية «موت صغير».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد إن «الهيئات الثقافية الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات القطاع الثقافي السعودي ومنسوبيه، إذ ستعمل على زيادة التنظيم والفعالية للقطاع الثقافي من خلال رفع كفاءة إدارة القطاعات الثقافية الفرعية عبر هذه الهيئات المتخصصة التي ستتولى كل واحدة منها مجالها الخاص».

وفي أول تعليق بعد قرار تعيينه كتب علوان في تغريدة على «تويتر»: إن «فريق العمل في هيئة الأدب والنشر والترجمة ليصبو إلى تحقيق تطلعات القيادة في مشهد ثقافي مزدهر ومنتج وخلاق، يضع أسساً راسخة وفاعلة في بناء رؤية المملكة 2030».

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في وقت سابق من فبراير الجاري على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة من بينها هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة فنون الطهي.

