أوركسترا هامبورغ السيمفونية تبدّع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضافت خشبة مسرح المجمّع الثقافي حفل أوركسترا هامبورغ، السيمفونية الشهيرة التي أبهرت جماهير النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، عبر سلسلة من العروض التي تحتفي بأعمال المؤلّفين أمثال بيوتر تشايكوفسكي ويوهانس برامز ولودفيج فان بيتهوفن والعبقري موزارت، أول من أمس.

وتنظم موسم موسيقى أبوظبي برنامج الموسيقى الكلاسيكية، هيئة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برعاية دو لايف، وتختتم فعالياته اليوم.

وتُعد أوركسترا هامبورغ السيمفونية، بقيادة الموسيقار العالمي الشهير سيلفان كامبرلينغ، إحدى أشهر فرق الأوركسترا الأوروبية، وهي الرائدة عالمياً في مجال موسيقى الحجرة، وهو النوع الموسيقي الذي يتطلب أقصى درجات التناغم بين العازفين.

واستعرضت فرقة الأوركسترا مهاراتها وخبراتها الراسخة مع مقطوعة «لا تشي داريم لا مانو» المستوحاة من رائعة موزارت «دون جيوفاني» التي شكلت افتتاحية الأمسية، تلتها تنويعات على لحن الروكوكو- القطعة رقم 33 لتشايكوفسكي. واختتمت الأمسية مع معزوفة خماسي الكلارينيت في سلم «بي ماينور»، القطعة رقم 115 للمؤلف يوهانز برامز والتي لاقت تفاعلاً من الجمهور.

وتابع موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية فعالياته أمس، مع حفل أوركسترا هامبورغ السيمفونية في قصر الإمارات بأبوظبي، التي أدت السيمفونية التاسعة لبيتهوفن في احتفال خاص بمرور 250 عاماً على ميلاده.

وسيستضيف موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بدورته لعام 2020 الموهبة المصرية الواعدة سناء نبيل، اليوم، وسيختتم فعالياته مع أمسية تحييها النجمة ماجدة الرومي في ميدان دو في جزيرة ياس غداً.

- أوركسترا هامبورغ السيمفونية رائدة عالمياً في مجال موسيقى الحجرة.