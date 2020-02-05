«الشرقية» و«الوسطى» تطلان بعددين جديدين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

صدر عددان جديدان من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، اللتين تصدران عن دائرة الثقافة في الشارقة، وحملا الرقم «5»، عن شهر فبراير.

ويرصد العدد الجديد من «الوسطى» مجموعة من الملفات وتوثيق التراث الزاخر في المنطقة، ورصد حضوره في المشهد الثقافي الإماراتي، عن طريق تركيزه على حياة الإنسان في المنطقة، في راهنها وامتداداتها الثقافية والتراثية، عبر مجموعة من الموضوعات التنموية والثقافية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان هنا، وتنعكس عليه، ومن ذلك افتتاح صاحب السموّ حاكم الشارقة، لحديقة البحيص الجيولوجية، التي تسهم في التعريف بالتاريخ الطبيعي في المنطقة الوسطى، وتثري المعارف الجيولوجية التي تكشف عن بعض تاريخ المنطقة. ويحفل العدد بموضوعات تنموية وثقافية، ففي سياحة جمالية تتوقف المجلة عند جامع «سهيلة» بمئذنته الشامخة، التي ترتفع معانقة السماء وسط الكثبان الرملية. كما تقدم لمحة شاملة ومفصلة عن التخييم، بوصفه أحد أبرز الأنشطة العائلية في فصل الشتاء، وهو نشاط ضارب في أعماق تاريخ المنطقة، وكذلك نتناول بالتفصيل ملتقى مليحة الثقافي. وفي العدد أيضاً مقالات متنوّعة ثقافية وتراثية وتنموية. أما مجلة «الشرقية» فتابعت في عددها الخامس رصد وتيرة التنمية المتسارعة في أرجاء المنطقة، مسلطة الضوء على مختلف الجوانب في مدنها المختلفة، ومن ذلك منطقة النحوة، التي خصص ملف العدد للوقوف على الطفرة التي عرفتها في مختلف المجالات، رغم طبيعتها الجغرافية القاسية، وصعوبة الحياة فيها سابقاً، حتى باتت من المناطق المتطوّرة، وشملتها جوانب التنمية المستدامة، وامتازت بالتخطيط الخدمي والعمراني الأمثل. وعن روح الأمكنة في المنطقة يذهب باب «على الرحب» إلى جولة في سوق خورفكان القديمة، ليعرف القاري بإحدى الوجهات التراثية والسياحية في المدينة، الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية، خصوصاً المسنين الذين يقصدون السوق لاستعادة ذكرياتهم مع الماضي.

• في سياحة جمالية تتوقف «الوسطى» عند جامع «سهيلة».

• «الشرقية» تتابع رصد وتيرة التنمية المتسارعة.