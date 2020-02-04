«مهرجان طيران الإمارات للآداب» يبدأ في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق في دبي اليوم مهرجان طيران الإمارات للآداب، بمشاركة 206 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من أكثر من 43 دولة، ومجموعة كبيرة من المواهب المحلية، حيث لم يسبق لأي دورة من دورات المهرجان السابقة أن احتضنت مثل هذا العدد الكبير من المشاركين.

وينتظر أن يتم بث جلسات مختارة من جلسات المهرجان، للمرة الأولى، مباشرة إلى ما يقرب من 100 ألف طالب في 284 مدرسة في جميع الإمارات السبع.

ويزخر البرنامج بالعديد من الفقرات والجلسات المخصصة ليوم التعليم الذي يحضره طلبة المدارس، وتعد زيارات الكتّاب للمدارس أبرز تلك الفعاليات.

وتقام دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

ويعتني برنامج هذه الدورة بأكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا، إذ سيلقي أشهر الكتّاب والمفكرين والمبدعين والمتحدثين الضوء على ما نعايشه، ونعانيه، ونتطلع إليه، ويتوافد على المهرجان هذا العام أشهر الشخصيات الأدبية والفكرية التي ستلهم الجماهير، وتقدم لهم الجلسات والورش الشائقة التي تسهم في تثقيفهم وتنويرهم. ويقدم الفنان الشهير، ماجيك فيل، المحبوب جداً في دبي، جلسات ممتعة للأطفال، تحفل بالقصص المدهشة والرسومات الملونة الرائعة.

ومن أبرز المشاركين في دورة 2020، المستكشف رانولف فينيس، وعالمة الفضاء ومقدمة برامج الفضاء الدكتورة ماغي آدرين-بوكوك، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي قام بأول رحلة فضائية إماراتية، فضلاً عن نخبة من الكتّاب الروائيين الأكثر مبيعاً، مثل مؤلف «مشروع روزي»، غريم سيمسيون، ومؤلف «قتل ايف» لوك جينينغز، وكاتبي أدب الجريمة، جو نيسبو ولينوود باركلي.

ومن الروائيين الحائزين جوائز مرموقة، يستضيف المهرجان تياري جونز، الحائزة جائزة المرأة للأعمال الروائية لعام 2019، عن رواية «زواج أمريكي»، والكاتبة جوخة الحارثي، الفائزة بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019، عن رواية «سيدات القمر»، وهدى بركات، التي حصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019 عن روايتها الأخيرة «بريد الليل»، وأميمة الخميس الحائزة جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018 عن روايتها «مسرى الغرانيق في مدن العقيق»، وإيزي إدوغيان، التي رُشحت روايتها «واشنطن بلاك» لجائزة البوكر، وتسرد قصة كفاح المستعبدين من أجل الحرية، ومحمد حنيف، الحائز جائزة كتاب الكومنولث لأفضل رواية عن روايته «حالة ثمار المانجو المتفجرة».

ويقدم المهرجان الأمسية الشعرية «أبيات من أعماق الصحراء»، يوم الأحد المقبل، ويختتم برنامجه بالأمسية الخيرية، بالتعاون مع «دبي العطاء». ويهدف حفل الختام لدعم مبادرات وبرامج «دبي العطاء» المخصصة للأطفال اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة، ويقدم الحفل نوجين مصطفى، التي سجلت قصة خروجها من سورية في سيرتها «فتاة من حلب».

أسماء كبيرة

• بيتاني هيوز: المؤرخة والكاتبة ومقدمة البرامج المتلفزة.

• سيسيليا ماكدوال: مؤلفة موسيقية، وعازفة ومغنية.

• كريس ريد: كاتب الأغاني الحائز جائزة موسيقى الجاز.

• فرح شما: كاتبة وفنانة فلسطينية تقدم عروض الأداء الشعري متعدد اللغات.

• هاري بيكر: بطل العالم للشعر.

• هزاع المنصوري: أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء.

• كيفن كروسلي-هولاند: الشاعر الحائز جوائز عدة.

• ماركوس زوساك: كاتب عالمي حققت ست من رواياته أعلى المبيعات في العالم.

• نوجين مصطفى: مُلهِمة قصة «فتاة من حلب»، البالغة من العمر 16 عاماً.

• أونجلي ك. رؤوف: مؤلفة رواية «الفتى في آخر الفصل»، المستوحاة من أم وطفل سوريين.

• ضياء الدين يوسفزاي وتوربيكاي يوسفزاي: والدا ملالا يوسف، أصغر الحائزين جائزة نوبل للسلام.