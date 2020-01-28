«مهرجان أبوظبي 2020» يكرّم يحيى الفخراني

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

قدّمت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2020 إلى النجم القدير يحيى الفخراني، تقديراً لمنجزه وتكريماً لمسيرته الفنية الاستثنائية وجهوده في إثراء المعرفة وحوار الثقافات عبر أعمال درامية مميزة قدمها من خلال المسرح والسينما والتلفزيون، وذلك في حفل خاص أقيم في دار الأوبرا المصرية، بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية، ولفيف من أسرة وأصدقاء الفنان.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس إلى أن جائزة مهرجان أبوظبي تعكس ثقافة الاحتفاء الإماراتية وتقدير الإبداع والمبدعين عربياً وعالمياً بتوجيهات القيادة الرشيدة، مضيفة: «يمثّل النجم الكبير الفنان يحيى الفخراني قامة قديرة ألهمتنا وتلهمنا يومياً في مواقفها وخياراتها وتجربتها الإبداعيّة والفنية الرائدة».

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية جمعة مبارك الجنيبي: «إن جائزة مهرجان أبوظبي تستمد أهميتها من كونها حاملة رسالة لتوطيد التواصل بين الشعوب، فهي ليست مقصورة على فئة محددة، بل تستهدف الفنانين من جميع أنحاء العالم، وهي قد كرّمت مبدعين من مختلف الجنسيات».

وقال الفخراني في كلمته التي ألقاها إن الجائزة بطعم الحب وعطر المحبة، كما أعرب عن سعادته باختياره لجائزة مهرجان أبوظبي لهذا العام، حيث قال «سعدت كثيراً عندما منحني مهرجان أبوظبي جائزة المبدع لهذا العام، وأكثر ما أسعدني هو أنها من إمارات زايد الخير، ولا يوجد مصري لا يعرف من هو الشيخ زايد، ولا يوجد زعيم عربي نال كل الحب والتقدير في قلوب المصريين مثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».