الشارقة تسلط الضوء على آثار إماراتية في معرض بالكويت

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك هيئة الشارقة للآثار في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، الذي يُقام في دولة الكويت خلال الفترة من 15 الجاري وحتى 15 فبراير المقبل، بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالآثار في دول المجلس.

وتُقدم الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الذي يُقام تحت شعار «وحدة حضارية وتنوّع ثقافي» معرضاً يتضمن مجموعة مجسمات لأهم المكتشفات الأثرية في مواقع التنقيب الأثري بالشارقة، إلى جانب مكتبة مصغرة لإصدارات الهيئة المختلفة من الحوليات والكتب المتخصصة في المجال الآثاري، إضافة إلى مطويات توعوية عن أهم المواقع الأثرية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأكد مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة عيسى يوسف، أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض التي تعزّز التواصل بين الجهات المعنية بالآثار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في تحقيق التكامل الخليجي المطلوب في ما يتعلّق بالبحث والتنقيب في آثار المنطقة، والتعاون معاً لترويجها وتسليط الضوء عليها بين الباحثين والمهتمين وحتى الجمهور العادي والسياح.

وأشار إلى أن المعرض التوعوي المتنقل الذي يعرض جزءاً من آثار الشارقة وجهود الهيئة في حمايتها والحفاظ عليها لقي اهتماماً كبيراً من قبل المشاركين في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، ووسائل الإعلام التي بادرت إلى تغطية الحدث، وهو ما يسهم في التعريف أكثر بآثار إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى هيئة الشارقة للآثار إلى تعزيز الخريطة الأثرية والتراث الثقافي للإمارة، من خلال البحث والتحري عن المواقع الأثرية والمناطق التاريخية المنتشرة فيها، والتعريف بآثار الإمارات في المحافل الدولية.

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فبراير المقبل، موعد اختتام المعرض الذي تشارك فيه هيئة الشارقة للآثار.