«بصمة سعادة» على وجوه زوّار «مهرجان ليوا»

المصدر: الظفرة ■الإمارات اليوم

شارك أعضاء فريق بصمة سعادة التطوّعي في أنشطة الطفل بممشى ليوا، ضمن مهرجان ليوا الدولى 2020. ونظم أعضاء الفريق خلال المهرجان مسابقات للصغار والكبار، إضافة إلى عرض مواهب وغيرها من الفعاليات. وقال رئيس «بصمة سعادة»، محمد أحمد عبدالفتاح، إن «أعضاء الفريق كان لهم شرف المشاركة للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان، عبر وجودهم على مسرح الطفل»، مشيراً إلى أن المتطوّعين نظموا مجموعة من الورش والمبادرات التطوّعية المجانية لمختلف الشرائح المجتمعية في جميع إمارات الدولة. ويشهد المهرجان توافد أعداد كبيرة من الجماهير الذين يحرصون على زيارة تل مرعب، لمتابعة ما يقدمه المهرجان من فعاليات وأنشطة مختلفة. وعلى صعيد متصل، سيطر أبناء المملكة العربية السعودية على المراكز الأولى في منافسة الاستعراض الرملي بفئاته الثلاث (8 و6 سلندرات والهايلوكس) التي اختتمت أول من أمس، وسط حضور لافت.

واتسمت المنافسة بالندية والإثارة، وزاد من حماسة المشاركين تفاعل الحضور مع الاستعراض الحر منذ البداية وحتى لحظة النهاية.