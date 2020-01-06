مبادرة «أرى» تهدي أصحاب همم كتباً صوتية

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

بفعاليات وجلسات قرائية، احتفلت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ومفوضية مرشدات الشارقة، باليوم العالمي للغة «برايل»، الذي يصادف الرابع من يناير، إذ نظمت عدداً من الأنشطة التي استضافها مقهى الراوي الثقافي، في واجهة المجاز المائية بالشارقة، ضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب.

ووزعت المؤسسة على المشاركين - ضمن الجهود التي تقودها من خلال مبادرة «أرى» التابعة لها - مجموعة من طبعات الكتب المكبرة، والمؤلفات المكتوبة بطريقة «برايل»، إلى جانب الكتب الصوتية المتنوعة، وجمعت الأطفال وأولياء أمورهم في حلقات لقراءة القصص، وعدد من الألعاب الترفيهية. وقالت مديرة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، آمنة المازمي: «نؤمن بحق التعلم والمعرفة للأطفال على اختلاف ظروفهم، ونسعى دائماً إلى دمج الأطفال من أصحاب الهمم، خصوصاً المكفوفين في مجتمعهم، من خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات، لفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للتعرف إلى طريقة (برايل)، وكيفية مساندة أقرانهم المكفوفين وذوي التحديات البصرية»، مشيرة إلى أن مبادرة مؤسسة كلمات تأتي حرصاً منها على توفير المعرفة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وبما يعرّف الأجيال الجديدة على لغة «برايل» وأهميتها. وأضافت: «ننطلق في المؤسسة من رؤية واضحة واستراتيجية ثابتة، تتجسد في التأكيد على القراءة كواحدة من أهم أدوات النهضة المجتمعية، لهذا نواصل الجهود من أجل تعزيزها وتمكينها لدى جميع فئات المجتمع، ونترجمها بالتعاون مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، من خلال هذا النوع من الفعاليات». ومنذ تأسيسها في عام 2016 أسهمت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، في إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات لتوفير الكتب ومواد القراءة للأطفال في مخيمات اللاجئين والمكتبات العامة، في إطار رؤيتها القائمة على منح الأطفال في المناطق المحرومة حق الوصول إلى مصادر المعرفة، تماشياً مع حرصها على بناء جيل عربي مثقف وواعٍ يتسم بالمعرفة وسعة الأفق والاطلاع على الثقافات العالمية.

آمنة المازمي:

«نسعى دائماً إلى دمج الأطفال من أصحاب الهمم، خصوصاً المكفوفين في مجتمعهم، من خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات».