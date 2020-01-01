ملتقى السمالية يرسم الفرح في أجواء تراثية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواصلت فعاليات ملتقى السمالية الربيعي في أبوظبي، للأسبوع الثالث على التوالي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى التاسع من يناير الجاري.

وتنوعت فعاليات الملتقى بين الأنشطة التراثية والثقافية والتوعوية المنوعة، التي رسمت الفرحة على وجوه الطلبة الذين يعيشون أجواء تراثية، ويتعلمون السنع والآداب الإماراتية التي تعتبر ركيزة مهمة.

ونظّم مركز العين الشبابي ورشة عمل حول العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وطريقة إعداد القهوة، والطريقة الصحيحة لتقديمها.

بينما قام طلاب المراكز الشبابية، السمحة وأبوظبي والوثبة، برحلة ترفيهية إلى السمالية، تعرفوا خلالها إلى الجزيرة، والطيور الموجودة فيها، ومارسوا لعب كرة القدم، وركوب الخيل والإبل، إضافة إلى السفينة التراثية.

وتركت المراكز النسائية بصمة تراثية مميزة من خلال العديد من الأنشطة، إذ قدم مركز السمحة النسائي داخل المركز حرفاً يدوية، من بينها الغزل، والتلي، والسدو، إضافة إلى الأكلات الشعبية، وورشة القهوة العربية، والرسم، والألعاب الشعبية، وعرفت المدربات الطالبات بنوعية الشجر والأعشاب في الدولة.

وقدم مركز العين النسائي ورشاً عدة لتثقيف الطالبات بالسنع الإماراتية، وتعليمهن الموروثات الشعبية وآداب المجالس، وكيفية إعداد القهوة العربية، إضافة إلى المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية. وفي مركز أبوظبي النسائي، نظمت ورش حرف يدوية في السدو، والخوص، والسف، والتطريز، والتلي.