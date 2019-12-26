مهرجان الظفرة يجتذب عشرات الآلاف من الزوار

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الظفرة 2019 الذي أقيم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وحظي المهرجان، الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بمشاركة خليجية وعربية وعالمية لافتة، وسط حضور عشرات الآلاف من الزوار على مدى 17 يوماً.

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، إن المهرجان سيظل فخراً للإماراتيين وعنواناً للأصالة، مشيراً إلى أن «الظفرة 2019» حظي بإقبال كبير من الزوار والمشاركين من داخل الدولة وخارجها.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة، عيسى سيف المزروعي، إن «مسؤولية الحفاظ على التراث تقع على عاتقنا جميعاً، كونه يمثل جزءاً مهماً من تاريخ دولتنا الحبيبة، فهو الجسر الذي يربط الأجيال بتاريخها وثقافتها».

وأشار إلى أن الفعاليات والمسابقات التراثية الرئيسة في دورة هذا العام تعد الأضخم في تاريخ المهرجان، إذ استطاعت استقطاب عشرات الآلاف من الزوار، وآلاف المشاركين في مسابقاته ومزايناته التراثية المختلفة التي خصص لها أكثر من 1000 جائزة.