محمد بن راشد: الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الحفاظ على اللغة العربية بحاجة إلى مبادرات أكثر من المحاضرات». وقال سموه في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: «نطلق منهجاً دراسياً متكاملاً للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية»، وأضاف سموه أن «موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الإلكتروني، واستفاد منه 60 مليون طالب خلال عام واحد.. الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات».

نائب رئيس الدولة: «نطلق منهجاً دراسياً متكاملاً للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية».

ويحتفل العالم في 18 ديسمبر من كل عام باللغة العربية، لكن الاعتراف باللغة العربية من بين اللغات العالمية الرسمية لم يكن سهلاً، بل سبقه الكثير من العمل العربي حتى استطاعت الدول العربية بعد ضغوط كثيرة جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارها في عام 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة.