«معجم الغاف».. عن حضور «شجرة التسامح» في الثقافة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت أكاديمية الشعر، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع جائزة الشيخ زايد للكتاب، معجم الغاف في الإمارات، الذي يعد أول معجم من نوعه يصدر في المنطقة عن شجرة الغاف، التي اختيرت رمزاً لعام التسامح في الدولة.

ويقع المعجم، وهو من تأليف وإعداد الباحث سلطان العميمي في 280 صفحة.

ومهد المؤلف لمادة المعجم بفصل عن شجرة الغاف، وحضورها في اللغة، واللهجة والثقافة المحليتين، والشعر النبطي في دولة الإمارات، وخصص مادة في الفصل نفسه عن أهمية شجرة الغاف عند المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده للمحافظة عليها وحمايتها.

ويعد معجم الغاف أول عمل أكاديمي يعنى بتوثيق مسميات أشجار الغاف في مختلف إمارات الدولة، وأسباب تسمياتها ومواقعها ومصطلحاتها المتصلة بأماكن نموها وأنواعها وأعدادها، وأجزائها ومراحلها العمرية وثمارها وكيفية الاعتناء بها.

وتعد شجرة الغاف رمزاً مهما في حياة أهل المنطقة في الماضي، وتعد مكوناً مهماً للثقافة الإماراتية في جوانبها المتصلة بالجغرافيا والبيئة والأطعمة والإبل والطيور والترحال. وجاء اختيارها من قبل حكومة الإمارات رمزاً لعام التسامح، عن عمق معرفة وإدراك بأهميتها في حياة أهل المنطقة، وكذلك من حيث علاقتها بمفهوم التسامح والتعايش.