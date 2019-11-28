«شاعر المليون» يمنح ذهبيات بالجملة في محطة الرياض

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عرضت، أول من أمس، الحلقة التسجيلية الثانية للموسم التاسع من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إذ سلطت الحلقة الضوء على تفاصيل جولة مقابلات لجنة تحكيم البرنامج للشعراء في العاصمة السعودية الرياض.

في بداية الحلقة، التي بثت على قناتَي «بينونة» و«الإمارات»، أخذ البرنامج المشاهدين في جولة عبر شوارع الرياض، مستكشفاً صروح الثقافة والعمارة فيها، ومستعرضاً تفاصيل ذات صلة بالبرنامج، وسمات المشاركين فيه، وصفات حامل البيرق، التي أهمها الاختلاف والتميز في الشخصية، ومعجم الكلمات التي تخدم النص.

ورصدت الحلقة الأعداد الكبيرة من المتسابقين وهم بانتظار مقابلة لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، والباحث سلطان العميمي، في أجواء منافسة وتكاتف شعراء المملكة للاحتفاظ بالبيرق للسعودية.

وأجمع الشعراء على أهمية البرنامج الذي يعد بوابة إلى النجومية، متفقين على أن مجرد الحضور بين يدي لجنة التحكيم، أو الوصول إلى مرحلة الـ100، هو إنجاز بحد ذاته.

وشهدت الحلقة منح ثماني بطاقات ذهبية أبرزت قوة المنافسة للاحتفاظ بالبيرق. وتميزت الحلقة التسجيلية في محطة الرياض، بمشاركة شعراء من أصحاب الهمم الذين جمعتهم بأعضاء لجنة التحكيم مواقف إنسانية، وأثنى أعضاء اللجنة على بطولتهم وإحساسهم وتمكّنهم، مؤكدين رسالة البرنامج في أن أصحاب الهمم أولاً، وأن البرنامج منصة إبداعية شعرية مفتوحة ومتاحة للجميع.