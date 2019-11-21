500 ألف عنوان في «الكويت للكتاب»

المصدر: الكويت - رويترز

بدأ هواة القراءة والاطلاع في التدفق على معرض الكويت الدولي للكتاب، صباح أمس، لإشباع شغفهم بمختلف الآداب والعلوم، من خلال 500 ألف عنوان كتاب من 30 دولة.

افتتح الدورة الـ44 للمعرض بأرض المعارض الدولية في مشرف، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد ناصر الجبري، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وقال مدير المعرض، سعد العنزي، إن «معرض الكويت معرض متميز وله مكانته على الساحتين الإقليمية والعربية، إذ تشارك معنا أكثر من 500 دار نشر، ما بين مباشر وتوكيل من 30 دولة عربية وأجنبية».

وأضاف: «هذا العام ضيف شرف المعرض للمرة الأولى المملكة المتحدة، بمناسبة 120 عاماً على الصداقة الكويتية البريطانية».

وتابع العنزي: «الكل يعول على الحضور الجماهيري للمعرض من مواطنين ومقيمين، لزيارة هذا المعرض والاستفادة منه، والنهل مما يقدمه من معرفة وثقافة».

ويشمل البرنامج الثقافي للمعرض، المستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، ندوات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية، وعروضاً مرئية وأنشطة للأطفال ومعارض فنية ومسابقات لأندية القراءة.

كما يشمل البرنامج إعلان الفائزين بالدورة الأولى من جائزة الرواية القصيرة، التي تحمل اسم الكاتب الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، وتنظمها دار العين المصرية.