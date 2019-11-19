بدء بث الحلقات المسجلة للموسم التاسع من «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، مساء اليوم، أولى الحلقات التسجيلية من الموسم التاسع لبرنامج «شاعر المليون» المتخصص بالشعر النبطي، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون الموروث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناتي «الإمارات»، و«بينونة». وتتناول الحلقة التسجيلية الأولى من البرنامج جولة لجنة التحكيم في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية (عمان)، والتي شهدت حضوراً كثيفاً من شعراء الشعر النبطي، وإجازات متميزة حظي بها العديد من الشعراء، وغيرها من التفاصيل التي عاشها المشتركون داخل استوديو المقابلات على مدار يومين متتاليين في فندق موفنبيك – عمان. وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلاً من: مدير أكاديمية الشعر، سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة الاستشارية، التي تضم الشاعر بدر صفوق، وصحافي الشعر تركي المريخي. وسيبث البرنامج خمس حلقات تسجيلية، تبث كل ثلاثاء بالموعد نفسه، لجولات (عمان، والرياض، والكويت، وأبوظبي، واختبارات الشعراء المعروفة بقائمة الـ100)، فيما يتبع ذلك بدء الحلقات المباشرة، التي يتنافس فيها المشتركون على الهواء مباشرةً من مسرح شاطئ الراحة.