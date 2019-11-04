أنوجا شوشان وسونام كابور تكشفان أسرار حياتهما المهنية للجمهور

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

ضمن فعاليات مبادرة #اقرأ_الفيلم التي أطلقها مكتب الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب؛ استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب النجمة والكاتبة الهندية أنوجا شوشان، صاحبة الكتاب الأكثر مبيعاً «عامل زويا»، والممثلة الشهيرة سونام كابور التي لعبت دور البطولة في الفيلم المستوحى من كتابها الشهير، في جلسة ملهمة استعرضتا فيها أمام الحضور جوانب من مسيرتهما المهنية والفنية الحافلة، والتجربة المتميزة التي جمعتهما في حب الكلمة المقروءة.

وأدار الجلسة التي أقيمت بعنوان «من الكتاب إلى بوليوود» الإعلاميان كريس فيد وبريتي مالك، وناقشا فيها مع الضيفتين تجاربهما الإبداعية ومراحل تطور علاقتهما بالقراءة وأعمالهما الفنية المستوحاة من الكتب.

وفي سؤال لها حول السبب الذي دفعها للتخلي عن مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجال الدعاية والإعلان لكبرى العلامات التجارية، للدخول إلى عالم الكتابة والرواية، قالت أنوجا: «بدأ عشقي للكتابة منذ أن كنت في المدرسة، حيث اعتدت كتابة النصوص المسرحية، ثم درست العلوم الاقتصادية في المرحلة الجامعية ومهدت الطريق أمامي لبدء العمل في هذا المجال».

وأضافت: «في مرحلة لاحقة بدأت أشعر بالحاجة إلى تغيير طبيعة مهنتي في الدعاية التي لم تكن تتطلب مني سوى دقائق قليلة من التصوير، وهنا قررت أن أخوض تجربتي الخاصة في الحياة، وأن أبدأ العمل في مجال أحبه، فكانت تجربتي الأولى في عالم التأليف وشعرت فيها بحرية فكرية فريدة لم أستطع معها مقاومة سحر الكتابة».

واستهلت كابور حديثها باعتراف أمام الجمهور، قالت فيه: «عندما كنت صغيرة اعتدت سرقة الكتب من مكتبة أمي، وكان كل كتاب أقرؤه يحمل لي تجربة فكرية عميقة ساهمت في تكوين شخصيتي اليوم».

وعبرت عن قلقها لما آلت إليه اليوم حال الأجيال في العصر الرقمي الذي أثر سلباً على إرادتهم وقدرتهم على الصبر، وكان له دور كبير في تشتيت انتباههم وابتعادهم عن القراءة، وأشارت إلى ضرورة إحياء ثقافة المطالعة في نفوس الناس وتوعيتهم بأهميتها في حياتهم.

وفي ردّ على سؤال طرحه كريس عن الإرث الفني والفكري الذي يرغب كل من الضيفين في تركه ليبقى حياً في ذاكرة أجيال المستقبل، قالت شوهان: «تمثل رواية (ذا سوتابل بوي) (الشاب المناسب) للكاتب فيكرام سيث مصدر إلهام بالنسبة لي، وقد قرأتها مرات عدة، وأتطلع لأقدم يوماً ما عملاً أدبياً بهذا المستوى».

أما كابور فقد عبرت عن رغبتها في التمثيل في الإصدارات الحديثة للأفلام الهندية الكلاسيكية الشهيرة مثل «بانديني» و«غايد»، حيث قالت: «أعتبر روزي الشخصية المفضلة لي في فيلم (غايد)، فهي فتاة تتمتع بفكر متقدم ووعي يفوق بنات جيلها في ذلك الوقت، وآمل أن ألعب مثل هذا الدور في المستقبل».