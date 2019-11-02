الأطفال يتحوّلون في المعرض إلى علماء مرحين

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

تحوّل كلّ طفلٍ زائرٍ لمركز إكسبو الشارقة، حيث يقام معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى نسخةٍ مصغّرةٍ عن عالمٍ أو مخترعٍ عبقري يجري تجارب واختباراتٍ مختلفة في مختبره الصغير.

جاء ذلك ضمن فعالية «استكشاف العلوم»، وهي من سلسلة فعاليات الطفل التي يقيمها معرض الشارقة الدولي للكتاب، لجمهوره من الأطفال، حيث تعرّف الأطفال الصغار على العلم بطريقةٍ مرِحَة ومناسبة لأعمارهم.

واكتشف الأطفال الصغار في «قاعة الطفل» وبحماسٍ لا مثيل له، عجائب العلم وقدراته الخارقة، بطريقةٍ تفاعلية، عبر استخدام تشكيلةٍ من المواد المتنوّعة التي تم مزجها لتكوّن مادةً يتغيّر لونها، الأمر الذي بثّ التعجّب والدهشة الممتزجة بالفرح في قلوب الأطفال المتلهفين للعلم.

يشار أن الفعالية ستقدّم مرّة أخرى لزوّار المعرض من الأطفال الصغار في الأيام الرابع والخامس والسادس من أيام المعرض.