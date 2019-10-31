«تراث الإمارات» يشارك في الملتقى الثقافي بالهير

المصدر: العين - وام

شارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً في مركز العين الشبابي، ومركز زايد للدراسات والبحوث، في فعالية «الملتقى الثقافي»، الذي نظمته دائرة التخطيط العمراني - القطاع الشمالي بصالة أفراح الهير، في الفترة من 27 إلى 30 الجاري.

واحتوى ركن النادي في الملتقى على خيمة تراثية، بجانب معرض لكتب وإصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث، وصور من معرض الشيخ زايد تجسد مفهوم التسامح، وصور توثق مسيرة التعليم في الدولة.

وتهدف المشاركة، التي تأتي في إطار الدور المجتمعي لنادي تراث الإمارات، إلى تعزيز وإبراز التراث الإماراتي، وصقل الهوية الوطنية لدى النشء، بجانب إبراز دور النادي في حفظ التراث والتعريف بأنشطته وبرامجه.

وجذب ركن النادي أنظار الزوار ونال استحسانهم، كما شهد حضوراً طلابياً كبيراً.