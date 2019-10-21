«دبي عاصمة للإعلام العربي 2020».. مسابقة الشعار تبدأ المسيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي دبي للصحافة مسابقة لتصميم شعار احتفالية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، التي ستتواصل فعالياتها على مدار العام المقبل كاملاً.

وقالت رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، إن «تصميم الشعار سيكون البداية لمسيرة عمل، ستتضمن العديد من الأنشطة والمبادرات التي ستعكس في مجملها الاستحقاق الذي نالت به دبي هذا الاختيار، تتويجاً لجهود امتدت على مدار أكثر من 20 عاماً، بتوجيهات ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، وأضافت: «لقد أسهمت دبي في تشكيل ملامح المشهد الإعلامي في المنطقة، وإحداث نقلات نوعية في مضماره، بما هيأته من بيئة داعمة للإعلام والإعلاميين، استقطبت معها أهم وسائل الإعلام العربية والعالمية، وبتبنّيها لحوار جمع كل المعنيين بالإعلام في عالمنا العربي، وإطلاقها للمبادرات التي ركزت في جوهرها على تعزيز القدرات المهنية والاحترافية للعاملين في شتى تخصصات الإعلام، وما قدمته دبي من محافل للاحتفاء بالتميز الإعلامي». وتابعت المري: «لم نوكل مهمة تصميم الشعار لإحدى المؤسسات المتخصصة، لكن أردنا أن نشرك المبدعين العرب في تطوير الشعار، لأنه ببساطة حدث مرتبط بإعلامهم، ونريده أن يكون مرآة تعكس انطباعاتهم عن دبي ودورها في تعزيز مسيرة الإعلام العربي، ونتطلع لأفكار مبدعة تجسد ملامح مسيرة سارعت فيها دبي الخطى برؤية متفائلة لمستقبل الإعلام العربي، وكللها اختيارها عاصمةً له، وهذا تكريم كبير نعتز به، وبرهان على نجاح دبي في بناء سمعة ناصعة في ما يتعلق ببناء قدرات الإعلام». وأكملت: «من خلال الاجتماعات في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية، ومسؤولي الملف الإعلامي في الجامعة، وعبر لقاءاتنا مع قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، تطرقنا إلى مناقشة موضوعات وأفكار ذات صلة باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي، واستلهمنا معايير سيتم على أساسها اختيار أفضل التصميمات».

ويستقبل النادي المشاركات في المسابقة حتى الثالث من نوفمبر المقبل.