«بيج باد وولف»: الزوّار تبرعوا بـ 3000 كتاب لبرنامج «رد ريدر هود»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد معرض «بيج باد وولف»، المنصة الشهيرة بتوفير الحسومات الأكبر على مبيعات الكتب في دبي، الذي يختتم اليوم، إقبال 135 ألف زائر في الأسبوع الأول من فعالياته المستمرة على مدار 11 يوماً في قاعة «ساوند ستيج» في مدينة دبي للاستوديوهات.

وحصل زوّار المعرض على خياراتهم المفضلة من الكتب الأكثر مبيعاً وقصص الأطفال والقصص الخيالية وكتب المساعدة الذاتية بخصومات تراوح بين 50 و80% من سعر التجزئة، كما تبرعوا بمجموعة من الكتب ليتم توزيعها على الأطفال المحتاجين مجاناً عبر مبادرة «رد ريدر هود»، ذراع المعرض للمسؤولية الاجتماعية.

ويتعاون المعرض هذا العام مع مؤسسة دبي العطاء للتبرع بالكتب للأطفال ذوي الحاجة في كينيا، حيث يشجع الجمهور على شراء الكتب وتقديمها إلى ركن «رد ريدر هود» لدعم الرسالة النبيلة للمؤسسة، ليواصل بث الأمل لدى الأطفال والشباب الأقل حظاً في الدول النامية من خلال تزويدهم بالكتب والمعارف.

وفي السياق، قال محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريدبل» لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم المعرض في دبي: «تُعتبر (رد ريدر هود) مبادرة أساسية في فعالياتنا كافة. وبادرنا هذا العام بالتبرع بنحو 500 كتاب لدعم الهدف النبيل للمبادرة. ويسرنا دائماً رؤية مستويات الوعي التي يتحلّى بها زوارنا حول أهمية العطاء، ويؤدون دورهم على أكمل وجه في هذا الإطار، ولذا نودّ أن نشكرهم على منح الأطفال من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية والاجتماعية فرصة قيمة للقراءة والتعلم والنمو».

وأضاف: «تقوم رسالتنا على الارتقاء بالعالم نحو الأفضل من خلال الكتب، لذلك نتعاون عن كثب مع دور النشر في جميع أنحاء العالم لتوفير الكتب بأسعار مقبولة لأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال في جميع أنحاء العالم. ونتطلع من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي العطاء إلى منح الأطفال أينما كانوا فرصة المطالعة وتعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم».

كما يقدّم معرض «بيج باد وولف» دعمه للشاعرة المحلية اليافعة غولميك خان التي ألفت ديوانها الأول بعنوان «الزهور» في عمر ثماني سنوات، حيث ستوقع نسخاً من ديوانها على أن تعود جميع الإيرادات لمصلحة دعم الأطفال المحتاجين عبر «رد ريدر هود».

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، في معرض تعليقه على المشاركة: «يسعدنا أن نقيم شراكة مع معرض (بيج باد وولف) للمرة الأولى، ونأمل أن تقود هذه الشراكة إلى مزيد من فرص التعاون الأخرى القادمة. وتأتي هذه الشراكة بين المؤسستين الملتزمتين بالتعليم والتعلم بشكل متوافق ومنطقي على مستويات عدة».

ويفتح المعرض أبوابه حتى الساعة 11:59 ليلاً اليوم، ويقدّم ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية بخصومات تراوح بين 50 و80% على سعر التجزئة.

المعرض قدّم ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية بخصومات من 50 - 80%.

غولميك خان توقّع نسخاً من ديوانها لدعم الأطفال المحتاجين.