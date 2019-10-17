تصاميم فريدة وغيتار مرصع بالألماس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينطلق معرض المجوهرات والساعات أبوظبي، خلال الفترة من 26 - 30 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيكشف المعرض عن غيتار مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى آلة غيتار في العالم، إذ سيتمكن الزوّار من إلقاء نظرة على الغيتار المرصع بأكثر من 11 ألفاً و441 قطعة ألماس.

وصمم الغيتار الفنان مارك لوي، وعمل على تصميمه 68 حرفيّاً، واستغرق إنجازه 700 يوم، وعزف أخو الراحل مايكل جاكسون بعض حفلاتهم الموسيقية باستخدام هذا الغيتار.

وقال مدير معرض المجوهرات والساعات محمد محيي الدين: «اعتدنا عرض الكثير من الأشياء المبهرة في كل دورة من دورات المعرض، وهذا العام اخترنا الغيتار الأغلى قيمة في العالم، إذ سنتيح للزوّار التعرف إلى كيفية استخدامه»، مشيراً إلى أن المعرض يعد منصة تتيح للشركات تقديم مبادرات جديدة لخلق تجربة مبهرة للزوّار.

وأضاف محيي الدين: «لقد طورنا رؤية مبتكرة لدورة هذا العام سعياً لضمان قضاء الزوار ليوم ممتع مع العائلة والأصدقاء، إذ ستوجد مجموعة كبيرة من المصممين، ونحو 150 علامة تجارية عالمية، وغيرها من العلامات التي تحظى برواج لدى المستهلكين الإماراتيين».

وستطلق علامات تجارية للمرة الأولى في دورة هذا العام تشكيلات جديدة، ويجمع المعرض قطعاً فريدة من نوعها، لعلامات من أنحاء العالم لإعطاء الزوار فرصة مثالية لاكتشاف تشكيلات خاصة، لماركات مشهورة من 25 بلداً بما في ذلك لبنان، البحرين، هونغ كونغ، إيطاليا، تركيا، تايلاند، سنغافورة، وأميركة والمملكة المتحدة.

وستعرض شركة «بريموس» التي أنشئت عام 1959 في تايلاند قطع ألماس فاخرة مصنعة يدوياً.

ويستطيع الزوّار الاستمتاع بارتداء قطع من المجوهرات من خلال شاشة عرض افتراضية، دون الحاجة إلى وضعها على أجسادهم.

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علامة عالمية تشارك في المعرض الذي يستمر حتى 30 الجاري.