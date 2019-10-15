«ثقافة أبوظبي» في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك من خلال تنظيم برنامج ثقافي يضم عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة. ويشهد اليوم الأول من المعرض تنظيم جلسة لإطلاق كتاب «الأسلوبية موسيقياً»، بحضور مؤلفه الموسيقار نصير شمة، والصادر عن مشروع «إصدارات»، وتديرها الموسيقية الألمانية ميشيل فيكتور آدمسكي. ويمثل الكتاب محاولة لتطبيق نظريّة الأسلوبية في الأدب على الموسيقى والفنون، كما يرصد حالة التقارب بين الموسيقى والفنون الأخرى، مثل الشعر، وغير ذلك. ويتناول أيضاً، في دراسة أسلوبية بعض المبدعين الموسيقيين شرقاً وغرباً. وينظم نادي «كلمة» للقراءة يوم الجمعة 18 أكتوبر، عرضاً لوصفات من كتاب «حكايات مائدة – عالم المأكولات في أبوظبي»، للكاتبة والمهندسة حنان سيد ووريل، والذي يقدم نبذة عن المجتمع المتعدد الجنسيات في الإمارة، حيث توفر أبوظبي، بسكانها متعددي الثقافات، مزيجاً هائلاً من المأكولات من حول العالم. كما يروي «حكايات مائدة» قصة المجتمعات التي شكّلت نفسها من خلال مشاركة مطابخها المختلفة وتقاليدها وثقافتها مع بعضها بعضاً خلال عقد من الزمن وينظم «كلمة» في 19 أكتوبر ندوة لمناقشة كتاب «مقارنة السيرة الذاتية في الأدب العربي والألماني: التشابه والاختلاف»، وينظم مشروع «كلمة» جلسات تعريفية بالمنصة الذكية لبيع الكتب الإلكترونية، على مدى ثلاثة أيام من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، وتكشف الدائرة لرواد النشر والعاملين في هذا الحقل عن إطلاقها المرحلة الأولى من مشروع الكتاب المسموع، الذي يتضمن نشر 80 كتاباً صوتياً للصغار والناشئة. وتخصص الدائرة واجهة رقمية خاصة مكونة من شاشة عرض (KIOSK) لإصداراتها المحولة إلكترونياً وصوتياً، بما يتيح للزوار الفرصة لشراء الكتب الإلكترونية خلال زيارتهم للمعرض.



تكشف الدائرة عن إطلاقها مشروع الكتاب المسموع، الذي يتضمن نشر 80 كتاباً صوتياً للصغار والناشئة.

«الأسلوبية موسيقياً» محاولة لتطبيق نظريّة الأسلوبية في الأدب على الموسيقى والفنون.