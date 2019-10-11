175 مشارَكة تتنافس في «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقبلت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، في دورتها الـ11، 175 طلب مشاركة من 18 دولة عربية وأجنبية.

وشملت المشاركات مختلف فئات الجائزة، حيث سجلت فئة «كتب الأطفال» 98 مشاركة، فيما تقدمت لفئة «كتب اليافعين» 68 مشاركة، بالإضافة إلى تسع مشاركات في فئة «الكتب الصامتة»، التي أضافها المجلس في العام الجاري، للمرة الأولى، إلى فئات الجائزة.

وتنوعت المشاركات في الجائزة، التي تعد الأكبر من نوعها في مجال أدب الطفل على مستوى الوطن العربي من مختلف الدول، سواء من دور نشر عربية في دول أجنبية مثل أميركا، وكندا، وفرنسا، وجزر السولومون، بالإضافة إلى مشاركات من دول عربية مثل مصر، ولبنان، والأردن، والسعودية، والبحرين، والعراق، وفلسطين، والمغرب، وتونس، وغيرها.

وجاءت أعلى المشاركات هذا العام من مصر، حيث وصل عددها إلى 41 مشاركة، في حين احتلت الإمارات المرتبة الثانية، حيث وصل عدد المشاركات إلى 35 مشاركة، وحقق لبنان المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاركات بواقع 32 مشاركة.

وأشارت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، إلى أن حجم المشاركات التي استقبلتها جائزة اتصالات لكتاب الطفل، يعكس حضور الجائزة وأهمية دورها على المستويين المحلي والعربي، فالجائزة وضعت منذ انطلاقها النهوض بجودة كتاب الطفل العربي أولوية في قائمة أهدافها، وهذا ما لمسناه من مشاركات الدورة الجديدة من الجائزة.

وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل، خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي ينطلق من 16 إلى 20 الجاري، فيما ستعلن الأسماء الفائزة خلال فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في 30 الجاري وتستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل.

يشار أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً و200 ألف درهم، انطلقت برعاية من شركة «اتصالات» وتنظيم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بهدف دعم صناعة كتاب الطفل في العالم العربي، والارتقاء به، وتكريم كتب الأطفال المميزة التي تتناول موضوعات معاصرة تثري أدب الطفل، إلى جانب تحفيز الناشرين والكتاب والرسامين على الإبداع في مجال نشر كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية.