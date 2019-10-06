يومان مع محمود درويش في «العويس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إحياءً لذكرى الشاعر الراحل محمود درويش (1941 ـ 2008)، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة فكرية موسعة بعنوان «محمود درويش ـ أثر الفراشة لا يزول»، وعلى مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بفي دبي.

وتشارك في الندوة نخبة من الكُتّاب والأدباء بأبحاث وأوراق عمل مختلفة، تتناول شعر وحياة محمود درويش، إذ يقدم الدكتور شربل داغر ورقة عمل «محمود درويش: سياسات القصيدة بين الجرأة المحسوبة والحيطة المحافِظة»، وعبده وازن «محطات في مسار محمود درويش الشعري»، والدكتور محمد شاهين «على هذه الأرض ما يستحق الحياة: أنشودة البقاء»، والدكتور محمود جرن «الإيطالية في جدارية محمود درويش»، وسيد محمود «محمود درويش في مصر - مرحلة ما قبل بيروت»، والدكتورة حورية الخمليشي «حوار الشعر والفن في شعر محمود درويش»، والدكتورة مريم الهاشمي «الذاتية في شعر محمود درويش»، والدكتور أحمد بن صالح الطامي «محمود درويش ناقداً: شعرية الإيقاع».

وعلى هامش الندوة يوقّع كل من الدكتور شربل داغر كتابه «محمود درويش يتذكر في أوراقي»، الصادر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتور محمد شاهين كتابه «مختارات من شعر محمود درويش» ضمن سلسلة «الفائزون».

يذكر أن محمود درويش فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية للإنجاز الثقافي والعلمي الدورة الثامنة 2002 ـ 2003، وجاء في قرار منح الجائزة أن «محمود درويش هو صورة الحقيقة الشعرية في عالمنا العربي، ورسولها المكابد بقوة وشجاعة وإصرار لإعلاء صدق التجربة الشعرية ووهج واقعها المعاش بكل عذاباته وجمالياته معاً، فهو شاعر المقاومة، لا الفلسطينية وحدها وإن شكّل اليوم نبضها الحي، بل المقاومة الإنسانية في عمقها واتساع آفاقها، التي تنشد السلام والعدل لبني البشر، ورفد الحركة الشعرية المعاصرة بما تحتاج إليه مـن عذوبة الشعر وقوته وموسيقاه وعمقه وحلاوته، علاوة على دور هذا الشعر التغييري والمحرض والمناهض للاحتلال وكل أشكال العدوان والظلم». وتأتي احتفالية «العويس» ضمن نسق فكري تعمل من خلاله المؤسسة على تعزيز قيمة المبدع في المجتمع والاحتفاء بفكره، ليظل منارة تسطع وتلهم، وقد نظمت المؤسسة ندوات مشابهة لكل من عبدالله البردوني ونزار قباني، ومحمد الماغوط ومحمد مهدي الجواهري، وغيرهم.

وستقوم المؤسسة بطباعة الأبحاث المشاركة في كتاب توثيقي يصدر ضمن منشورات العويس، وسيوزع على المكتبات والمؤسسات الثقافية للاستفادة منه.