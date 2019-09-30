«الشارقة للكتاب» يكشف غداً تفاصيل دورته الـ38

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، غداً، في مقرها بالشارقة، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

ويكشف رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، خلال المؤتمر، أبرز فعاليات المعرض، التي تشمل الندوات، والجلسات النقاشية والحوارية، والأمسيات الشعرية والأدبية، إضافة إلى الإعلان عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية الحاضرة والمشاركة في المعرض من مختلف دول العالم.

وتدعو هيئة الشارقة للكتاب ممثلي وسائل الإعلام، والناشرين، والكتّاب، والمثقفين، وكافة المهتمين بالتعرف إلى برنامج فعاليات الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث سيكون المؤتمر مفتوحاً أمام الجميع الساعة 10 صباحا.

يذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعدّ ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، ويؤكّد عاماً بعد عام، من خلال استضافته لأسماء ومشاركات أدبية وثقافية قادمة من دول شقيقة، وأخرى صديقة، أن مشروع الشارقة الثقافي وحضورها الفاعل على أجندة الأحداث الثقافية في العالم، بات نموذجاً عالمياً يحتذى، ينهض بالثقافة ومفرداتها كافة، ليؤكد حضور الإمارة كوجهة دائمة للمثقفين والكتاب والناشرين ولجميع العاملين والمهتمين بالعمل الثقافي وصناعة النشر محلياً وإقليمياً وعالمياً.