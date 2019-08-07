5 مواهب إماراتية تشارك في «ستانفورد للدراسات التمهيدية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت خمسة مواهب إماراتية في برنامج «ستانفورد للدراسات التمهيدية»، التابع لجامعة ستانفورد، الذي نظم في الفترة من 24 يوليو الماضي إلى الثاني من أغسطس الجاري، في مقر الجامعة بالولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي الزيارة التي نظمها صندوق الوطن، ضمن برنامج «موهبتنا صيف 2019»، الذي يسعى من خلاله الصندوق إلى تنمية وصقل مهارات المواهب الوطنية، عبر مجموعة من البرامج المتخصصة في قطاعات حيوية ومهمة تدعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، المتمثلة في إعداد جيل من المبدعين لديهم القدرة على دفع مسيرة بناء اقتصاد معرفي ومستدام للأجيال المقبلة.

وعلى مدار أسبوع تعرّف الطلبة إلى بيئة الحياة الجامعية، من خلال الإقامة في مساكن الحرم الجامعي بالجامعة، وشاركوا في العديد من المحاضرات والأنشطة بعد انتهاء الفصل الدراسي. كما حظي الطلبة أيضاً بفرصة التفاعل والتعلم من المدربين المتوقعين في مجالاتهم، إضافة إلى الانخراط في بيئة تفاعلية مع طلاب آخرين من ثقافات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

كما اكتسب المشاركون، خلال مشاركتهم في البرنامج، معارف متنوّعة في مجالات عدة، بما فيها التفكير الحسابي والتصميم ورواية القصص، من خلال الشعر، إلى جانب مهارات القيادة الفاعلة. كما حصل الطلبة على فرصة المشاركة في معرض متعدد الثقافات لعرض الثقافة الإماراتية.

وقال المشاركون في الرحلة إن الخبرات والمعارف التي اكتسبوها، خلال مشاركتهم في برنامج «ستانفورد للدراسات التمهيدية» كانت لها أثر في تطوير قدراتهم على التفكير الإبداعي في مجالات مختلفة، إذ أتاح لهم التفاعل مع من يحملون شهادات جامعية عليا فرصة مثالية لتحديد مسارهم المهني في المستقبل، كما أسهم الاطلاع على مجموعة من المشروعات المختلفة، والتعرف إلى ثقافات متنوّعة في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم على العمل ضمن فريق واحد في بيئات متعددة.

وهذه المرة الأولى التي ينظم فيها صندوق الوطن هذه الرحلة للمواهب الإماراتية للولايات المتحدة، بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش مع الثقافات المختلفة، إلى جانب تزويدهم بفرصة للتفاعل والعمل مع الموهوبين من جميع أنحاء العالم، ما يسهم في إثراء معارفهم وتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم على العيش والعمل مع أشخاص من ثقافات مختلفة.

• المشاركون في الرحلة أكدوا أن الخبرات التي اكتسبوها، خلال مشاركتهم في البرنامج، كانت لها أثر في تطوير قدراتهم على التفكير الإبداعي.