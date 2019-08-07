«كتاب في دقائق» تعزّز القراءة بـ 195 ملخصاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت مبادرة «كتاب في دقائق»، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة منذ خمس سنوات ونصف السنة، في تقديم 195 ملخصاً، تناولت مجموعة من الموضوعات في مجالات متعددة.

وتوزع المؤسسة باقات «كتاب في دقائق» على موظفي الدوائر والجهات الحكومية في جميع إمارات الدولة، ووصل عدد المستفيدين من النسخة الورقية إلى 975 ألف مستفيد سنوياً. كما بلغ عدد متصفحي إصدارات المبادرة على موقع المؤسسة أكثر من 1.2 مليون زائر لقراءة الملخصات، على مدار السنوات الماضية. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن من أهم أهداف المؤسسة الاستراتيجية، نشر ثقافة القراءة وتعزيزها بين مختلف فئات المجتمع، من خلال طرح مبادرات ومشروعات مبتكرة، تلبي اهتمامات القراء، وتتيح لهم فرصة الاطلاع على الإصدارات الأكثر رواجاً على مستوى العالم، بشكل مختصر ومفيد، وهو ما حققته «كتاب في دقائق»، التي شهدت على مدار السنوات إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، لاقتناء نسخ من ملخصاتها، أو قراءتها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومكتبة دبي الرقمية. وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لتطوير مبادرة «كتاب في دقائق» بشكل مستمر.