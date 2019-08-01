«إثراء» المملكة: تجارب عالمية ملهمة في «تنوين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) النسخة الثانية من برنامج «تنوين»، الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 10 - 26 أكتوبر المقبل.

ويهدف «تنوين» من خلال فعاليات هذا الموسم إلى إعادة تعريف مفهوم «اللعب» وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار، كما يستضيف هذا الموسم متحدثين ملهمين ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم؛ للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم الخلاّقة.

وأعلن «إثراء» أن برنامج «تنوين» يشرع أفقاً رحباً لزواره من خلال استعراض تجارب ملهمة وممتعة اختيرت بعناية؛ لتقديم معرفة خالصة وجديدة عبر بيئة محفزة لمعالجة الأفكار الإبداعية وتحويلها من خانة الأفكار المجردة إلى عالم الاستثمار، سعياً إلى ترجمتها على أرض الواقع.

طرق جديدة

من جهته، قال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) علي المطيري، إن «موسم (تنوين) يهدف إلى تمكين الجيل المقبل من خلال ربط المواهب السعودية بالخبرات العالمية، إذ توفر هذه المبادرة منصة عالمية تقدم محتويات جديدة، بالإضافة إلى الإرشاد والتقدم الوظيفي، كما يقدّم (تنوين) طرقاً جديدة للتعلم، إذ يتيح للزوّار مجالاً لاستخدام مخيلاتهم الإبداعية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية».

وأضاف: «يفخر مركز إثراء بامتلاكه بيئة مملوءة بالإلهام تعزز من مكانته كوجهة إبداعية وثقافية، ما تُرجم بشكل مباشر من خلال النجاح الذي حققه موسم تنوين العام الماضي».

باقة معارض

ويأتي الموسم الجديد بعد نجاح النسخة الأولى من «تنوين» التي أمتعت الزوار والمتابعين ببرامج ونشاطات ثقافية وفنية متنوعة، ونجحت في جذب جمهور قدّر بـ60 ألف زائر. كما شهد الموسم الأول مشاركة 53 متحدثاً من أنحاء العالم، فضلاً عن تنظيم 36 حلقة نقاشية، ويفتح الموسم الثاني من «تنوين» أبوابه ليعرض باقة من المعارض وورش العمل، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الفعاليات تأتي ضمن أهداف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع، ويهدف إلى تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، بالإضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية.

• 60 ألف زائر، اجتذبتهم النسخة الأولى من «تنوين».

علي المطيري:

• «موسم تنوين يهدف إلى تمكين الجيل المقبل من خلال ربط المواهب السعودية بالخبرات العالمية».