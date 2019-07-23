شما المزروعي.. طفلة تفرض حضورها في «ليوا للرطب»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تستمر الدورة الـ15 لمهرجان ليوا للرطب، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في تقديم فعالياتها المتميزة والمتنوعة إلى الـ27 من يوليو في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة من إمارة أبوظبي، وسط مشاركات واسعة من المزارعين والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي تقدم ابتكاراتها في مجال الزراعة، إلى جانب إقبال الزوار الكبير من داخل الدولة وخارجها.

وخلال جولة في أروقة المهرجان، لابد أن يلفت الانتباه حضور الطفلة التاجرة شما المزروعي، التي تستمر في مشروع بيع الرطب، وتطمح إلى تطوير محلها الصغير.

شما بطي عبدالله عيسى المزروعي، طفلة عمرها لم يتجاوز الـ10 سنوات، تتميز بخفة الظل، والقدرة على الإقناع، والرغبة والطموح، وقد حظيت بلقب «أصغر تاجرة» خلال الدورة الماضية من مهرجان ليوا للرطب، واستمرت في المشاركة هذا العام بأنواع كثيرة من الرطب، مؤكدة استمرارها في تطوير محلها لتصبح تاجرة بمعنى الكلمة، وصاحبة محال تجارية تقدم من خلالها المنتجات الإماراتية.

وقالت شما إن والدتها (أم منصور) ساعدتها كثيراً على أن تكون طموحة ومتطورة، ولا تكتفي بوصف أو لقب، ولذلك تحرص دائماً على التفكير في المستقبل، مشيرةً إلى أنها بعد الموسم الماضي، والإشادة الكبيرة التي نالتها، سواء من القائمين على المهرجان أو الصحف ووسائل الإعلام أو الجمهور، تشجعت لتجويد عملها، فحرصت على ابتكار عربة خاصة، تعرض فيها الرطب بشكل لافت يجذب الزوار، ويشجعهم على الشراء، وأنها بمجرد وصولها يومياً المهرجان تنسى كل شيء سوى ابتسامتها وحرصها على الكلمة الطيبة، لأنها تعتبر أن مقابلة الجمهور بوجه باش، والكلام الطيب معهم، لهما دور كبير جداً في عملية البيع والشراء.

وأضافت شما أن اهتماماتها بالتجارة لم تجعلها تخل بواجباتها الدراسية، فهي تقوم دائماً بتنظيم وقتها، وعدم الانشغال بشيء آخر أثناء المذاكرة، وأنها عندما تكون في البيت أو المدرسة تكون طالبة، وعندما تشارك في مهرجان ليوا للرطب تكون تاجرة.

وقدمت شما الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على دعمها بشكل مستمر، مشيدةً بجودة التنظيم، وسهولة حركة البيع والشراء، متمنيةً أن يصبح لها محل كبير في المستقبل، لتعرض فيه جميع أنواع الرطب التي تحفظ أسماءها وأشكالها بشكل كامل، حيث تحرص على تعريف صديقاتها بما تعرفه عن الرطب.

• شما حرصت على ابتكار عربة خاصة، تعرض فيها الرطب بشكل لافت، يجذب الزوار ويشجعهم على الشراء.