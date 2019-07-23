«الناشرين الإماراتيين» في معرض هونغ كونغ للكتاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين، للمرة الأولى، في فعاليات معرض هونغ كونغ للكتاب، الذي يختتم أعمال دورته الـ30 في 23 يوليو الجاري في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، حيث بحثت مع ممثلي عدد من دور النشر والعاملين في الشأن الثقافي سبل تعزيز حركة النشر والتوزيع بين الصين والإمارات.

وجاءت مشاركة الجمعية ضمن الفعاليات الثقافية للقنصلية الإماراتية في هونغ كونغ، وبهدف تعزيز الحضور الفاعل لدور النشر الإماراتية، في مختلف المحافل الثقافية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي سبيل الاطلاع على صناعة النشر في الصين، والتعرف إلى توجهاتها.

وضمن مساعيها الرامية إلى زيادة علاقاتها الاستراتيجية دولياً، عقدت الجمعية لقاءات مع ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الثقافي في هونغ كونغ، إلى جانب لقاءات مع اتحادات الناشرين في كل من سنغافورة والفلبين، بهدف تعزيز فرص التعاون الثقافي وتوسيع آفاقه في المستقبل. وشهد جناح الجمعية زيارة نبيلة الشامسي، قنصل عام دولة الإمارات في إقليم هونغ كونغ. وأكدت نبيلة الشامسي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، في الكثير من المجالات التي تشكل مصلحة حيوية للبلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والثقافية المرتكزة على أسس قوية من التعاون المثمر بين الشعبين الصديقين.