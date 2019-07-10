نورة الكعبي: بينالي القاهرة يجمع مختلف الثقافات واللغات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زارت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، بينالي القاهرة الدولي للفنون، الذي يقام تحت عنوان «نحو الشرق»، بمشاركة 80 فناناً من 50 دولة، حيث تحتضن الأعمال قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون.

وقدم رئيس قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية، الدكتور خالد سرور، شرحاً مفصلاً للوزيرة الإماراتية والوفد المرافق، عن أهم الأعمال الفنية المشاركة، التي تضم فنوناً تشكيلية من لوحات ومنحوتات ووسائط سمعية وبصرية وأعمال تركيبية.

وأبدت الكعبي سعادتها بعودة بينالي القاهرة إلى أجندة مبدعي وفناني العالم، مؤكدة أن مستوى المشاركات في هذه الدورة فاق التوقعات، سواء من حيث نوعية المشاركات أو عددها، بما يعكس الدور الحيوي والإسهامات المؤثرة للفن المصري، مشيرة إلى أن بينالي القاهرة يعد تظاهرة إبداعية تجمع فنانين من مختلف الثقافات واللغات. وتجولت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في أرجاء المعرض واطلعت على عمل الفنان الفرنسي، جيرار غاروست، ضيف شرف البينالي، الذي تزين أعماله قصر الإليزيه وكاتدرائية إيفري في فرنسا.

وتوقفت الكعبي عند الأعمال الفنية لفناني الإمارات، التي تتضمن مشاركات من مطر بن لاحج وعمار العطار، حيث يجسد عمل بن لاحج رؤيته عبر أيقونات معمارية في الفراغ، معززاً بذلك العلاقة بين الأعمال الفنية والجمهور. فيما يوثق العطار للتراث الإماراتي، عبر صور فوتوغرافية تظهر تميز الطقوس الاجتماعية والدينية والاحتفالات الشعبية الإماراتية.