«فتنة الداعية».. في «صالون» ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: شيماء يحيى – دبي

استضاف صالون القراءة الشهري، الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم، رواية «فتنة الداعية»، للكاتبة الإماراتية فتحية النمر، صاحبة رواية «سيف، وكولاج»، إضافة إلى المجموعة القصصية «أسرار والجدة»، الحائزة جائزة العويس للإبداع. حضر اللقاء الكاتبة عائشة سلطان، والدكتورة مريم الهاشمي، والكاتبة فتحية العسال، وعفراء محمود، وشيخة المطيري، ونخبة من المهتمات ومنتسبات الصالون الثقافي.

لغة الرواية

وعن راوية «فتنة الداعية»، التي استضافها صالون القراءة هذا الشهر، قالت الكاتبة عائشة سلطان إن «لغة الرواية استوقفتها، وكذلك أشخاصها، خصوصاً شخصية الابن الذي كان يراوح بين المثلية والمثالية، ويحاول أن يقلد الآخرين، في الوقت الذي يبحث فيه لنفسه عن دور، يمارس كل أشكال الانحراف ويتراجع في لحظة واحدة».

وأضافت: «هناك تخبطات كثيرة في تلك الشخصية، وتعقيدات بحاجة إلى وضوح أكثر، كان على الكاتبة أن تركز معها بشكل أكبر، وتتمنى أن تثري هذه الجلسة النقاشية العمل الأدبي»، مؤكدة أن النقد يكون غالباً في مصلحة العمل الأدبي، ويعمل على إثرائه وزيادة حبكته.

ورأت الدكتورة مريم الهاشمي أن «معظم من قرأ الرواية يتفق على أنها رواية اجتماعية، بحكم أنها تحاكي وتخاطب الواقع، وأنها تنتمي إلى الواقعية الشاملة، بمعنى أنها تتناول الواقع أو شريحة من الواقع، وهذا النوع يهتم بالنواحي الاجتماعية، وهي لا تأتي بعقدة عجيبة، حيث تهتم بالمجتمع وحياته ومشكلاته وأحداثه، دون أن تعير اهتماماً لغير ذلك من مسائل الفن».

وتابعت: «لكن أي عمل أدبي يحتاج إلى عوامل تسهم في تشكيله، ومن العناصر المهمة العنصر القصصي في الحكاية، ووصف المجال الذي تتحرك فيه الشخصيات».

وتضيف الهاشمي أن «بعض النقاد يجدون أن تدخل المؤلف معيب، ويعتبر تدخلاً بارزاً في الحوار أو الشرح أو التعليل، مستقلاً في ذلك عن الحوار والحديث النفسي، وللرواية عناصر أساسية من الزمان والمكان والأحداث والشخصيات والحوار وغيرها، وكان للروائية الالتزام بتلك العناصر».

وأشارت إلى أن أكثر ما يلفت القارئ في هذه الرواية اللغة الرصينة التي يمكن تشبيهها بالثراء الفاحش، وهذه اللغة قد تكون متعبة بعض الشيء، كما تتسم الرواية بالموقف المتوتر المتواتر بشيء من السرعة، إضافة إلى السمة العامة لكل شخصيات الرواية تقريباً، وهي الضياع، فهناك تحامل واضح وكبير على الرجل، كما توجد علامات استفهام عديدة في الرواية، مثل البداية التي يصعب فهمها، ويظل القارئ يبحث عن الحلقة الضائعة خلال قراءة الرواية، لكن دون جدوى».

وأكدت الهاشمي أن «معيار القوة والضعف في العمل الأدبي هو توفير المتعة الجمالية، الذي ينشأ من التعبير الأدبي أو الفني، فإذا لم يكن جميلاً لم يكن أدباً ولا فناً، الأمر الذي جعل الفنانين والأدباء يحرصون على توفير القيم الجمالية، أدبية كانت أم فنية، من أساليب أو أخيلة أو مشاعر أو أفكار».

أحداث مقحمة

ورأت الكاتبة عفراء محمود أن «هناك بعض المشاهد مقحمة في الرواية، وغير مفسرة، ولا تخدم النص، كما أن بعض الشخصيات تتنافى مع معطيات بنائها النفسي ومسار حياتها».

وأضافت: «للغة الكاتبة سطوة كبيرة على النص، فقد جاء البناء السردي بتعدد الأصوات، لكن هذا التعدد لم يكن واضحاً من حيث تغير لغة كل شخصية، حسب معرفتها الثقافية، وعمرها، وغيرها من المؤثرات في اللغة الشخصية لكل فرد».

أحداث وتشبيهات

الكاتبة زينة الشامي اعتبرت أن «الرواية تتسم بكثافة الأحداث واللغة والتشبيهات، وتتساءل: إلى أي حد تعد الرواية نافذة على الأسرة الإماراتية، خصوصاً مع عدم وجود أي ملمح مكاني أو زماني خارج الأسرة التي تدور حولها الرواية؟ كذلك تتساءل مع هذا الكم من المشكلات: لماذا كان هناك عدم منطقية في تناول بعض المشكلات أو الحلول؟ وأكدت أنه ليس على الكاتب أن يطرح الحلول، بل مسؤولية المبدع إلقاء الأسئلة، ويكون الحل لدى المختص أو القارئ في بعض الأحيان».

تعقيب المؤلفة

رداً على التعليقات حول الرواية، قالت الكاتبة فتحية النمر، مؤلفة الرواية، إن «تدخلها في الرواية لم يكن من وجهة نظرها إقحاماً، ولكن حالة الرواية جعلت الأشخاص يتحدثون بلهجة ذاتية، وأن تعدد القضايا والأحداث في الرواية كان بغرض إلقاء الضوء على قضايا معاصرة تواجه المجتمع الإماراتي، وهذا دور الكاتب في كل الأزمان».

وأشارت النمر إلى أن «حضور الداعية وظّف في بعض الأغراض التي لا تتماشى مع نهج وطبيعة المجتمع الإماراتي، ما جعلها تتناوله في الرواية، وتطرح أي داعية نريد، كذلك التطرق لبعض القضايا الاجتماعية، كالمثلية والتفكك الأسري، في محاولة لتناول المسكوت عنه، ومحاولة إيجاد حلول له».