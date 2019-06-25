«الفن الموحد».. أصحاب همم شركاء في الحياة والإبداع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال الأسبوع الماضي فعاليتي «الرياضيون صغار السن» و«الفن الموحد» في «عالم دبي للرياضة»، المنصة الأكبر للرياضة في دبي والتي ينظمها سنوياً مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 110 أشخاص من جهات عدة بهدف دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، كشركاء في الحياة والإبداع، من خلال الفعاليات الرياضية والفنية المختلفة.

ويعتمد برنامج «الفن الموحد» على دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مع الأفراد من غير الإعاقة في نشاط فني موحد يعملون فيه معاً لإنتاج عمل فني مشترك، يهدف إلى تقليص المسافات بين أصحاب الهمم وأفراد المجتمع من غير الإعاقة من خلال تفاعل مباشر يؤدي إلى الدمج المجتمعي الشامل، وزيادة الوعي المجتمعي من خلال التواصل وإنشاء علاقات صداقة بين المشتركين. ومن خلال منصة عالم دبي للرياضة نظم الاولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع شركة «بلاك كانفاس» فعالية «الفن الموحد» بمشاركة أكثر من 60 شخصاً أنتجوا لوحة فنية بطول سبعة أمتار، سيتم تحويلها إلى أعمال فنية صغيرة مختلفة. وعبرت اللوحة عن الحس الفني العالي لأصحاب الهمم الذين أثبتوا عدم اختلافهم عن غيرهم. وكان عنوان وموضوع العمل الفني «الصحة» ورموزه الثلاثة هي الصحة النفسية والجسدية والذهنية.

ويعد برنامج «الرياضيون صغار السن» من أهم البرامج المستمرة للاولمبياد الخاص في دولة الإمارات، وهو أيضاً برنامج يتم تطبيقه في دول عدة ويمنح الفرصة للأطفال أصحاب الهمم من عمر سنتين إلى سبع سنوات لممارسة الرياضة معاً على أيدي مدربين مختصين بهدف دمج الأطفال من أصحاب الهمم مع أقرانهم الأطفال من غير أصحاب الهمم منذ عمر مبكر، ولنشر المعرفة بين جميع الأسر عن أفضل الممارسات الرياضية والمجتمعية التي من شأنها أن ترفع المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي لأبنائهم وبناتهم صغار السن، والذي بدوره يرفع من مستوى جودة حياة الأسرة.

ويتم من خلال هذا البرنامج تدريب الأطفال في مجموعات على تمارين وحركات رياضية تتناسب مع أعمارهم على مدى ثمانية أسابيع بالتعاون مع مدربين رياضيين مختصين ومعتمدين لدى مؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي، ويتم بعد ذلك عمل عرض ترفيهي لجميع الأطفال المشاركين وأسرهم والمتطوعين لعرض المهارات التي تعلمها الأطفال خلال فترة التدريب.

وخلال الأسبوع الماضي نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي فعالية «الرياضيون صغار السن» برعاية الراعي الدولي «ميتلايف Metlife»، الذي يقدم منحاً لجميع الدول المنتسبة للأولمبياد الخاص لتفعيل هذا البرنامج المهم في دولهم. وحضر الفعالية 35 طفلاً من جهات عدة في الدولة و50 موظفاً متطوعاً من «ميتلايف» والمركز التجاري بدبي ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى 25 فرداً من الأسر والمرافقين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «نحرص في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على الاستمرار والاستدامة في جميع مبادراتنا وبرامجنا، لهذا حرصنا على تنظيم هذه الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى الدمج المجتمعي الشامل وتمكين أصحاب الهمم عن طريق الرياضة والفعاليات المجتمعية الدامجة والداعمة لاستراتيجيات المؤسسة، التي تحمل إرث الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، لتستمر المسيرة والتنمية في قطاع أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية. وأود التقدم بالشكر الجزيل لشركة ميتلايف على دعمهم برنامج (الرياضيون صغار السن) ومجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي على استضافتهم الكريمة لنا ولرياضيينا من أصحاب الهمم، ونتطلع إلى تعاون مستقبلي في برامج وفعاليات أخرى».

روتين يومي

قال رئيس الموارد البشرية - متلايف الخليج، كاشف أرشد: «يسعدنا أن نكون شركاء ورعاة على مستوى العالم لبرنامج (الرياضيون صغار السن) في الأولمبياد الخاص، إيماناً منا بأهمية دعم وتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية من خلال الرياضة في المجتمع وتعريف الأسر بضرورة إدخال الرياضة في الروتين اليومي للأطفال، لما له من أثر على المستويات الصحية والمجتمعية، ومن خلال برنامج الأولمبياد الخاص شارك موظفونا مع الأطفال في هذه الفعالية المميزة والتي تركت أثراً كبيراً في أنفسهم، ونتطلع إلى مزيد من الفعاليات المماثلة في إمارات الدولة كافة. عطاؤنا لأصحاب الهمم ليس له حدود لأننا نؤمن بمدى أثره على المجتمع بأسره».