«شجرة آل نهيان».. التكنولوجيا الرقمية تعزّز القيم الوطنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقش الأرشيف الوطني تحديث تطبيقاته الذكية وتطويرها لكي تواكب المرحلة الحالية والمقبلة، والتطور المتسارع الذي تشهده التقنيات الحديثة، ما يلبي خدمات الباحثين والأكاديميين، والطلبة والمتعاملين، ويوفر تفاعل الجمهور مع هذه التطبيقات.

وينطلق الأرشيف الوطني في خطته التطويرية من أهمية المتابعة المستمرة في مواكبة التطبيقات الذكية لتطلعات الجمهور، ولكي توفر المعلومة الموثّقة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة للتحول الرقمي.

وبدأ الأرشيف الوطني بمناقشة أهمية تحديث تطبيق شجرة آل نهيان وتطويرها، التي تعد من أهم وأبرز التطبيقات الذكية للأرشيف الوطني، بما فيها من معلومات وصور، وسيكون تطويرها في مجال تحديث المعلومات، وبما يتلاءم مع تطور التقنيات الحديثة التي تزيد من الخدمات التي توفرها للجمهور.

وبرهن الأرشيف الوطني في تطبيق «شجرة آل نهيان» الرقمي على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تعزيز القيم الوطنية لدى أبناء المجتمع، لاسيما الطلبة، ولذلك يحرص على أن يبدأ تحديث تطبيقاته الذكية بها لكي تواكب العصر والبرامج الطموحة إلى تحقيق الآمال والتطلعات.

وتعدّ «شجرة آل نهيان» تطبيقاً ذكياً وتفاعلياً يضم مئات الشخصيات، بدءاً بشخصية ياس، وصولاً إلى أحفاد أنجال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدم شجرة آل نهيان في برنامج إلكتروني ذكي تعريفاً بأبرز وأهم الشخصيات في شجرة آل نهيان، وأهم إنجازات الشخصيات البارزة في هذه الشجرة، مع ما يتوافر من صور الشيوخ، لاسيما الذين شيدوا أبوظبي، وكانوا حكاماً لها، وسجّل التاريخ إنجازاتهم ودورهم الكبير في تطوير إمارة أبوظبي والساحل، ووصلت الإمارة إلى أقصى درجات اتساعها ونفوذها، إذ جعلوا منها القوة الأولى في الساحل. وتتكون الواجهة الرئيسة للتطبيق الذكي لشجرة آل نهيان من صورة تضم الشيخ زايد وأنجاله، فالمغفور له حكم إمارة أبوظبي التي شهدت في عهده نهضة كبيرة بفضل خبرته، وحُسْن إدارته، وكان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مساعيه الحثيثة مع إخوانه حكام الإمارات، وعلى طريقه سار أنجاله الشيوخ الكرام، ليحافظوا على البلاد ومكتسباتها. وأطلق الأرشيف الوطني تطبيق شجرة عائلة آل نهيان نظراً لأهميتها في تاريخ أبوظبي خصوصاً، وفي تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وما تقدمه بشكلها الإلكتروني الذكي والتفاعلي كفيل بأن يعرّف الأجيال الحالية والمقبلة بحكام أبوظبي أولاً، ثم دولة الإمارات، وبصماتهم الخالدة في تاريخها المجيد وحاضرها المشرق، والاطلاع على الإنجازات الخالدة لأولئك القادة كفيل بتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن، وهذا من صلب رسالة الأرشيف الوطني.

• الواجهة الرئيسة للتطبيق الذكي لشجرة آل نهيان تتكون من صورة تضم الشيخ زايد وأنجاله.

• تطبيقات الأرشيف الوطني توفر المعلومة الموثّقة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة للتحول الرقمي.