«الثقافة» تطلق فعاليات الأسبوع الإماراتي في رومانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في العاصمة الرومانية بوخارست فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع السفارة الإماراتية في رومانيا، من 22 إلى 26 الجاري، ضمن جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة بين الشعبين الإماراتي والروماني.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي الإماراتي عقب الزيارة التي قام بها، أخيراً، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لرومانيا، التقى خلالها رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا، وتزامنت هذه الزيارة مع احتفال البلدين بذكرى مرور ثلاثة عقود على إطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويستهدف برنامج فعاليات الأسبوع الثقافي، الذي سيقام في مناطق عدة من المدينة، التعريف بالتراث والثقافة الإماراتيين، عبر إقامة العديد من الأنشطة الفنية والاستعراضات التراثية، وغيرها من الفعاليات التي تبرز الموروثين الحضاري والثقافي لدولة الإمارات.

وحضر إطلاق الأسبوع الثقافي الإماراتي الشيخ سالم القاسمي، رئيس الوفد المشرف على تنظيم الفعاليات الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسفير الدولة لدى رومانيا، الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الرومانية، وسفراء الدول العربية والأجنبية في بوخارست.

وأكد الشيخ سالم القاسمي أهمية الأسبوع الثقافي الإماراتي برومانيا في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الثقافي، وتبادل الخبرات والمعارف حول العادات والتقاليد المحلية المتوارثة لدى كلا الشعبين الصديقين.

وتضمن حفل الافتتاح أمسية موسيقية استثنائية في المسرح الروماني، بقيادة الموسيقيين الإماراتيين فاطمة الهاشمي ومحمد الجهوري، بمشاركة أوركسترا جورج إنيسكو الفيلهارمونية. كما تضمن الحفل عزف النشيدين الوطنيين الروماني والإماراتي، وعدد من المقطوعات الموسيقية الرومانية والإماراتية المشتركة.

ويتضمن برنامج فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي معرض صور فوتوغرافية للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعروضاً فنية مستوحاة من التراث الإماراتي، وقرية تراثية تسلط الضوء على فن الطهي الإماراتي، والحرف اليدوية، وفن التزين بالحناء، وطريقة تقديم القهوة العربية باعتبارها من التراث غير المادي المدرج على قائمة التراث الإنساني، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

• فعاليات في مناطق عدة من المدينة للتعريف بموروثنا.

• معرض صور للشيخ زايد، وعروض فنية، وقرية تراثية، وحرف يدوية.