«جائزة الشارقة - اليونسكو» تحتفي بالفائزين في باريس

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقرّت أمانة جائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تقرير لجنة التحكيم بإعلان الفائزين في الدورة الـ16 لعام 2018.

ومنحت الجائزة المخصصة للشخصية العربية لجمعية السمندل (لبنان)، أمّا الجائزة المخصصة للشخصية غير العربية ففاز بها مهرجان شباك (المملكة المتحدة).

وستسلم الجوائز خلال حفل يقام بمقر منظمة «اليونسكو» في باريس يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس دائرة الثقافة عبدالله بن محمد العويس، إن «الجائزة تعكس جهود إمارة الشارقة في تعزيز العلاقات الثقافية وترسيخ الحوار بين الثقافات، الذي يكرس بنتائجه إبداعاً وفكراً تستفيد منه الشعوب في مختلف دول العالم، ويُشكل رافداً جديداً ونوعياً للحضارة الإنسانية بدعم مادي ومعنوي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

يذكر أن جمعية السمندل منظّمة غير ربحية تقوم على العمل التطوعي، وتُعنى بالنهوض بفن القصص المصوّرة (الكوميكس) لدى جماهير من مختلف الأعمار، ونشرت منذ تأسيسها في عام 2007، مجموعة كبيرة من الكتب والمجلات، فضلاً عن استضافتها للعديد من حلقات العمل والمعارض سواء في لبنان أو في مناطق أخرى من العالم وحصدت جوائز عدة.

أمّا مهرجان شُبّاك، فيعد أكبر المهرجانات التي تُعنى بالثقافة العربية المعاصرة في أوروبا وينظم بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، ويقام منذ تدشينه في عام 2011، مرة كل عامين، ويمثّل جسراً ثقافياً يربط المملكة المتّحدة بأفضل ما تقدّمه الثقافة العربية المعاصرة، وذلك من خلال تنظيم برامج طموحة تشمل الفنون البصرية والأفلام والموسيقى والمسرح والأدب والفعاليّات والمناقشات.

ويهدف المهرجان - الذي يعقد بالتعاون مع مجموعة جمعيات فاعلة ومؤسسات فنية في لندن وخارجها - إلى الاحتفاء بالفنانين العرب على الصعيد الدولي، ويركّز على الأعمال الفرديّة للفنانين، مسلطاً الضوء على أهمية تعددية الأصوات وتنوّع وجهات النظر المتباينة، ويسعى إلى الترويج للابتكار والإبداع لدى الفنانين العرب، وإيصالها لعدد أكبر من الجمهور في المملكة المتحدة والعالم.

«السمندل» تُعنى بالنهوض بفن القصص المصوّرة (الكوميكس) لدى جماهير من مختلف الأعمار.

مهرجان شُبّاك، من أكبر المهرجانات التي تُعنى بالثقافة العربية المعاصرة في أوروبا.

2007

السنة التي انطلقت فيها «السمندل» الفائزة بالجائزة المخصصة للشخصية العربية.