«سجادة السلام».. من الإمارات إلى النرويج

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

التقى وزير دولة زكي أنور نسيبة، وزيرة خارجية النرويج إينى مارى إريكسين سورايدى، على هامش المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية، والذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو مؤخراً.

ونوقشت خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، خصوصاً المتعلقة بدعم وحماية النساء والفتيات وقت النزاعات المسلحة، وأهدى نسيبة إلى الوزيرة النرويجية «سجادة السلام»، التي تعد نتاج مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد للسجاد الأفغاني.

وتهدف مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد إلى تمكين النساء في أفغانستان، ورفع مستواهن المعيشي من خلال تعليمهن حرفة النسيج. ونتيجة لما حققته مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد من نجاح، استعانت المبادرة بـ 4000 من الحرفيين الأفغانيين المهرة، شكّلت النساء نسبة 70% منها، ومن هذه النسبة 35% من النساء الأرامل.

كما التقى زكي نسيبة، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنريتا فور، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم الأطفال والنساء وقت الاستجابة للطوارئ الإنسانية.